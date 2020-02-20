【武漢肺炎】新冠病毒或來自中國生化武器？　中方斥西媒居心不良

20日，中國外交部發言人耿爽主持網上例行記者會。有記者提問，近期，西方個別人和媒體猜測新冠病毒可能來自中國「生物戰計劃」，是一家實驗室泄露的「生化武器」，問中方對此有何評論。

對此，耿爽回應稱，當前，中國人民正在全力抗擊新冠肺炎疫情，不僅在對自己負責，也在為維護世界公共衛生安全盡責，在這個時候，個別人和媒體卻發表這種聳人聽聞的言論，不是居心不良，就是荒謬無知。

耿爽說，中方希望國際社會在共同抗擊新冠病毒的同時，也繼續共同反對、抵制陰謀論等「政治病毒」。（資料圖片）

耿爽表示，世衛組織負責人近期多次表示，沒有任何證據表明新冠病毒是在實驗室產生或系製造生物武器所致。人們不僅要同病毒作鬥爭，還要與陰謀論作鬥爭。世界上很多知名醫學專家也都認為，所謂「實驗室泄露」或「生物武器開發」等說法毫無科學依據。

耿爽說，就在18日，國際權威醫學期刊《柳葉刀》（香港譯為《刺針》）刊登了一封27名全球頂尖公共衛生領域科學家簽署的聯合聲明，支持正在抗擊新冠肺炎疫情的中國科研、衛生和醫務工作者，強烈譴責網絡上流傳的關於新冠病毒的陰謀論。

耿爽最後強調，疫情面前，需要的是科學、理性、合作，用科學戰勝愚昧，用真相粉碎謠言，用合作抵制偏見。中方希望國際社會在共同抗擊新冠病毒的同時，也繼續共同反對、抵制陰謀論等「政治病毒」。