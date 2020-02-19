【再教育營】外交部回應「機密文件」：抹黑新疆反恐的圖謀必失敗

新疆「再教育營」（中國官方稱「新疆職業技能教育培訓中心」）話題仍受關注。近日有外媒再次公開新疆「內部文件」，文件中記錄了311名新疆教培中心學員的個人資料，包括他們如何被「收押」等。 對此，中國外交部發言人耿爽周三（19日）回應稱，涉疆問題不是宗教、民族、人權問題，而是反暴恐和反分裂問題。新疆地方政府依法採取的反恐和去極端化措施確保了新疆三年來未發生一起恐怖襲擊事件。有關措施得到了2,500萬新疆各族人民普遍支持，得到了包括穆斯林國家在內的國際社會積極評價，也為全球反恐事業作出了積極貢獻。

2019年12月5日，一部時長近一個小時的名為《中國新疆，反恐前沿》的英文紀錄片在央視CGTN播出，這是近年來中國罕見地以英文紀錄片形式全方位展示暴力恐怖主義和宗教極端主義對新疆帶來的傷痛，並系統闡述中國為解決問題所付出的努力。（CGTN視頻截圖）

外交部：誣衊抹黑新疆反恐的圖謀註定失敗

耿爽還指出，中國政府依法保護包括新疆維吾爾族等各少數民族在內的中國公民宗教信仰自由。中國各類信教群眾近2億人，其中2,000多萬人是穆斯林；新疆現有清真寺2.44萬座，平均每530位穆斯林就擁有一座清真寺。這些資料都可以在中國政府自2015年以來發布的7本涉及新疆的白皮書中找到。

耿爽強調，新疆事務純屬中國內政，不允許外部勢力借涉疆問題干涉中國內政。個別組織和媒體企圖通過所謂爆料誣衊抹黑新疆反恐和去極端化努力的圖謀註定失敗。新疆繼續保持政治穩定、民族團結、宗教和睦、社會和諧，就是對他們最有力的回擊。

關於西方媒體對中國涉疆政策的指責，自2018年4月新疆「再教育營」話題開始被部分海外華文媒體關注並不斷在輿論場討論，及至發展為較有影響力的西方媒體與政客開始圍繞「再教育營」對中國長期指責施壓，使得新疆一度成為國際上的敏感話題。

實際上，針對新疆「再教育營」問題，中國政府早已通過輿論宣傳、外交政策乃至發布白皮書等措施拿出了一套被證明行之有效的解決方案，去回應外部疑問，而無論是從各國表態還是輿論爭議來看，在處理新疆問題上，中國取得一定成效。