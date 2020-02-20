【武漢肺炎】官方解釋決定武漢封城緣由：成本最低且最有效方法

國務院新聞辦周四（20日）在新型冠狀病毒肺炎重災區湖北省武漢市舉行新聞發布會，介紹中央赴湖北指導組的疫情防控工作。 會上指導組成員、國務院副秘書長丁向陽有解釋武漢最終會實施「封城」緣由，直言人群隔離是成本最低，也是效果最好的方法，並且是指導組組長、國務院副總理孫春蘭來到武漢視察後，按照中共中央的指示而作出的決定。

丁向陽表示，外界可能不理解武漢實施「封城」，尤其當時疫情尚未發展到一定程度，整個社會恐怕都會對大規模的人群隔離感到是小題大作。但丁向陽強調，對傳染病而言，無論怎麼救治，怎麼防控，最根本的做法就是要對人群進行隔離，正如武漢阻斷全市的交通，斷開與外界的銜接等。

孫春蘭在武漢實施「封城」前已抵達視察，出席疫情防控工作會議，聽取湖北省疫情防控工作情況匯報。（新華社）

丁向陽又提到，孫春蘭在封城前已抵達武漢調查、督察當地的防控工作，「按照總書記的具體指示要求，她到武漢做了兩個決定和工作部署」，第一就是要「封城」。丁向陽指，孫春蘭是帶同中共中央的指示來到武漢，要求武漢要交通隔離，「這是外防輸出、內防擴散的重要措施，正是這項措施保護了全國，保護了武漢。」

丁向陽稱，指導組在武漢視察時正值農曆新年，在與湖北省政府、武漢市政府綜合研判疫情發展情況後，就立即作出決定，最後報國務院同意，提出要繼續徹底阻斷傳染源，遏制疫情發展，故此第二個決定就是要求湖北省趕緊研判延長農曆新年期間的問題。

（綜合報道）