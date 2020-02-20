【武漢肺炎】中央：湖北和武漢疫情現積極變化　防控有階段性成效

﻿中央指導組成員、國務院副秘書長丁向陽今天（20日）在國務院新聞辦記者會上表示，湖北和武漢疫情出現一些積極的變化，防控工作也取得了階段性的積極成效。

丁向陽表示，全國除湖北以外其他省份新增確診病例都已經出現了16連降，這給湖北和武漢的防控工作增添了信心。武漢現在每天增加的新增病例加上疑似病例從2月中旬的4000多人現在已降到每天1000至2000人，呈倍數下降。疑似人數從2月初的最高值1.8萬餘人降到現在的2000人左右。

他指出，這些數據顯示，隨着疑似病例下降，之後的確診人群會大量減少，隨着這一段時間的實踐和廣大優秀醫護工作者、一流專家到湖北，醫療救治的能力水平也在不斷提升。

﻿中央指導組成員、國務院副秘書長丁向陽。（01直播）

丁向陽透露，每天出院的人數也在穩定的增加，這幾天已達到每天500多人，希望盡快實現每天出院人群大於入院人群，這樣武漢疫情防控工作就會向着更好的方向發展。除湖北以外，各市州的確診病例和疑似病例，這些天來一直在下降，降到兩位數或一位數，說明已從過去的爆發式增長走向趨緩。

他續指，經廣大幹部、群眾、醫護的努力，下降的趨勢不會改變，從前期的最高點，現在開始逐步向下行。雖然武漢、湖北現在的防控形勢儘管有積極的變化，但仍然十分嚴峻。單從醫療救治上，現在醫院的患者還有3萬多人，重症8000人以上，危重症1600多人，救治任務十分艱巨。防止輕症轉為重症，防止重症轉為危重症，防止危重症出現死亡，是當前的重中之重。

（國新辦記者會）