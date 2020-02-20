【武漢肺炎】發改委：醫療物資還有大量需求　生活用品時段性短缺

﻿武漢肺炎疫情持續。國務院新聞辦公室（國新辦）今日（20日）下午4時舉行新聞發布會，介紹中央赴湖北指導組組織開展疫情防控工作情況。

與會嘉賓包括：中央指導組成員、國務院副秘書長丁向陽，中央指導組成員、發改委副主任連維良，中央指導組成員、衛健委黨組成員、中醫藥局黨組書記、副局長余艷紅。主持人是國新辦新聞發言人襲艷春。

記者透過視像連線提問。（01直播）

針對中央指導組曾經就肺炎病患收治問題約談過武漢市副市長等3人，丁向陽表示，中央指導組對有關市區的負責人開展約談並曝光，目的就是釋放失職失責必須追究，警醒廣大黨員干部必須進入戰時狀態，真正把人民群眾的身體健康生命安全在心中、工作中。

對於外國公民在華確診和疑似患有新冠病毒的病例，中方根據相關法律規定，在尊重當事人意願的基礎上，已將病例情況通報給有關國家駐華使領館。沒有俄羅斯居民在華確診或者疑似患新冠肺炎的病例。

截至2月19日18時，外國公民在華確診患新冠肺炎有29例，其中湖北10例，18人已經治癒出院，有2例死亡，9人正在接受隔離治療。丁向陽表示，中國政府高度重視在華外國公民的生命和安全，對在華感染新冠肺炎的外國公民我們會一視同仁，進行及時有效的救治。

記者透過視像連線提問。（01直播）

連維良表示，中央指導組圍繞實現「床等人」目標，進行「兩增一改造」：增加定點醫院、方艙醫院；對具備條件的隔離點改造成為隔離治療點，定點醫院的規模要達到3萬張以上，方艙病房規模也要達到3萬張以上，隔離治療點的規模要達到1萬張以上，使得具有醫治能力的病房規模達到7萬張左右。

為此，中央預算連續三批安排了7億多（人民幣，下同）補助，支持武漢醫療救治能力建設。截止到20日上午，3萬張定點醫院床位已經全面落實到具體醫院，具備接受病人條件的床位達到2.4萬張，方艙床位已經增加到2.5萬張，其中已配備醫護人員具備收治病人條件的達到1.26萬張，隔離治療點的床位達到4000張。

實現「床等人」的具體要求是要確保定點醫院和方艙醫院動態保有3000至4000張床位可以隨時接收病人，為確保病人能夠順利入住，醫護人員、醫用物資、後勤服務都要同步跟上，使患者能夠安心治療，使醫護人員能夠解除後顧之憂。

記者會現場。（01直播）

連維良表示，生活物資方面，目前，居民生活物資供應從總體上是有保障的，特別是從總量上是充裕的。在管控措施更加嚴格之後，生活物資在配送環節確實存在許多亟待克服的困難和需要解決的問題。這需要在服從疫情防控的前提下採取有效措施加以解決。現在有效的阻斷傳染源在當前很重要的一點還是減少人的流動，但是生活物資的物流配送必須依靠一定的人力資源和一定的人員流動，關鍵是要把二者之間的關係妥善處理好。

對下一步如何加強生活物資的保障，歸納起來就是「4個着力」：着力增加供給；着力補上短板；着力改善配送；着力解決個案。

在着力增加供給上，湖北省是糧、油、肉、菜、魚供應大省，自給能力比較強，物資充沛，儲備比較充足。但即使這樣，國家層面已經對從外地調入物資做了統籌的安排和充分的準備。比如最近，已經調了2000噸中央儲備肉到武漢。

着力改善配送，重點是落實對鮮活農產品配送的綠色通道政策。對物流企業實行定向幫扶的政策。在嚴格落實疫情防控措施的前提下，有序組織物流行業從業人員復工返崗，有效解決社區配送力量不足的問題。

中央指導組物資保障組每天密切監測武漢市、湖北省各省市、州的市場物資供應情況，價格變動的情況特別是關注人民群眾從各個渠道反映的個案問題。比如說局部的供應緊張，缺貨斷檔，個別的價格異常波動。對這樣一些個然問題，發現一件立即推動核實和解決一件。

﻿中央指導組成員、國務院副秘書長丁向陽。（01直播）

丁向陽表示，全國除湖北以外其他省份新增確診病例都已經出現了16連降，這給湖北和武漢的防控工作增添了信心。湖北和武漢疫情出現一些積極的變化，防控工作也取得了階段性的積極成效。武漢現在每天增加的新增病例加上疑似病例從2月中旬的4000多人現在已降到每天1000至2000人，呈倍數下降。疑似人數從2月初的最高值1.8萬餘人降到現在的2000人左右。

這些數據顯示，隨着疑似病例下降，之後的確診人群會大量減少，隨着這一段時間的實踐和廣大優秀醫護工作者、一流專家到湖北，醫療救治的能力水平也在不斷提升。

每天出院的人數也在穩定的增加，這幾天已達到每天500多人，希望盡快實現每天出院人群大於入院人群，這樣武漢疫情防控工作就會向着更好的方向發展。除湖北以外，各市州的確診病例和疑似病例，這些天來一直在下降，降到兩位數或一位數，說明已從過去的爆發式增長走向趨緩。

經廣大幹部、群眾、醫護的努力，下降的趨勢不會改變，從前期的最高點，現在開始逐步向下行。雖然武漢、湖北現在的防控形勢儘管有積極的變化，但仍然十分嚴峻。單從醫療救治上，現在醫院的患者還有3萬多人，重症8000人以上，危重症1600多人，救治任務十分艱巨。防止輕症轉為重症，防止重症轉為危重症，防止危重症出現死亡，是當前的重中之重。

中央指導組成員、衛健委黨組成員、中醫藥局黨組書記、副局長余艷紅。（01直播）

余艷紅介紹中醫藥救治有關情況：一是組織全系統力量，迅速開展救治工作。整合國家、省、市中醫藥主管部門力量，統一指揮，統一調度，從全國中醫藥系統抽調近3200名醫務人員馳援湖北，組建4批588人的國家中醫醫療隊，進駐武漢金銀潭醫院、雷神山醫院、湖北省中西結合醫院、接管江夏方艙醫院，選派高級別專家團隊赴武漢邊臨床救治、邊觀察總結，從中醫角度認識疾病、診治疾病，中醫藥院士、國醫大師建言獻策，論證研究，形成治療方案，並納入第三、四、五、六版國家診療方案，指導全國中醫藥救治工作。

二是堅持關口前移，中西醫結合，分類施治，提升救治效果。為提高治癒率、降低病亡率，完善中醫藥深度介入診療過程的制度機制。針對隔離點，強化中醫藥治療，組建10個中醫藥巡診專家組，按照省市區眾議院分片包乾的方式，對輕症恢復期患者進行巡診。針對方艙醫院，每個方艙醫院配備2到3名中醫專家，推進中醫藥規範化治療，針對定點醫院，建立中西醫會診制度，圍繞救治重症患者，組建12個國家級中西醫結合的重症專家組巡迴指導，制定針對性的中西醫結合診療方案。同時，在同濟醫院中法新城院區、肺科醫院、雷神山醫院等定點醫院，深化落實中西醫會診機制。

目前，中醫藥參與疫情防控取得階段性進展，參與救治的廣度和深度不斷提高，中西醫密切協作、聯合攻關，發現了一批有效方藥和中成藥，在治療新冠肺炎中取得了較好療效。將進一步落實細化中西醫結合機制，進一步發揮中醫藥作用。

大量臨床實踐證實，中西醫結合治療新冠肺炎的效果是肯定的，有效的。在輕症方面能夠快速改善病狀，比如說發熱、咳嗽、咽痛、乏力等症狀，可以縮短住院天數，減少輕症向重症的發展。在重症方面，除改善主要症狀和有關指標外，還可以減少重症向危重症的發展，促進重症向輕症的轉變，降低病亡率。在重症癒後上，有一關鍵指標是淋巴細胞的數量，經研究證明，中醫藥可以有效提高淋巴細胞數量。

依據臨床觀察結果，國家中醫藥局與國家衛生健康委共同向全國推廣使用清肺排毒湯，10個省的臨床救治觀察進一步證實清肺排毒湯有良好的效果，第6版診療方案已經將其作為通用方推廣。

根據一項臨床對照研究顯示，中西醫聯合治療輕症患者，102例病人觀察當中發現，臨床症狀消失的時間比對照組縮短兩天，體溫恢復正常的時間縮短1.7天，平均住院天數縮短2.2天，CT影像好轉率提高了22%，臨床治癒率提高33%，普通轉重症病例降低27.4%，淋巴細胞提高70%。另一項臨床研究顯示，中西醫結合治療重症患者住院天數，核酸轉陰的時間平均縮短兩天以上，血氧飽和度明顯提升，脫離吸氧時間縮短。淋巴細胞百分數、乳酸脫氫酶值等指標明顯改善。

中央指導組成員、發改委副主任連維良。（01直播）

醫療物資還有大量需求 生活用品時段性短缺

連維良指出，在各方共同努力下，一線醫護人員所需的重點醫療物資能夠得到保障，生活物資供應基本上是充裕的。醫療物資供應能夠從嚴重不足到總體保障，首先是中共中央、國務院高度重視，聯防聯控機制統籌調度，集中全國和各種渠道的資源，保湖北、保武漢。二是更多生產企業響應黨中央、國務院號召，在做好科學防控的前提下，迅速復工復產，許多企業轉產擴能，重點醫療物資產能產量大幅增加。三是全國各地、社會各界、海內外發揚「一方有難、八方支援」的精神，紛紛伸出援手，慷慨捐贈。四是廣大醫護人員、高危崗位人員，包括新聞媒體記者，科學使用、合理使用、分類使用、節約使用醫療物資。五是方方面面構建戰時機制，特事特辦，急事急辦，有的先排產後補合同，有的先發貨後付款，一切為「戰疫」讓路。

按照應收盡收、應治盡治的要求，大量醫療外援人員的增加，床位的增加，還將產生大量醫療物資需求。一些醫療物資在品種上還存在結構性矛盾，不同醫療機構、不同地市的個案問題仍然存在。在實行嚴格的管控措施後，居民購買生活物資不如以前方便，市場上還有部份用品時段性出現短缺。

當前新冠肺炎疫情防控到了最關鍵的階段。為解決物資保障問題，按照孫春蘭副總理要求，中央指導組與湖北省、武漢市建立物資保障每日對接機制，每日調度，每日跟蹤落實情況，每日解決個案問題。與外援醫療隊和重點醫院建立直接溝通機制，直接了解存在的困難和問題，儘快幫助處理。

在全社會大力支援下，湖北以外其他地區新增確診病例已連續16天下降，為做好湖北、武漢的醫療物資和生活物資保障創造了良好條件。