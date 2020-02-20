【武漢肺炎】北京復興醫院出現聚集性病例：34人確診包括8名醫護

新型冠狀病毒肺炎疫情仍在蔓延，北京市有醫院發生聚集性病例事件，引起關注。 首都醫科大學附屬復興醫院黨委書記、院長李東霞周四（20日）下午在北京市疫情防控工作記者會上通報，截至當天早上6時，復興醫院累計確診病例34宗（南樓21宗，北樓11宗，院外密切接觸者2宗），另有檢測陽性2宗（本區）。 她表示，事件發生以來，復興醫院立即開展了多項防控工作。

據了解，截至周三（19日）晚6時，復興醫院累計報告核酸檢測陽性病例36宗，其中確診病例34宗，核酸陽性檢測2宗。新增病例均為醫院隔離的密切接觸者。在上述36人中，有8名醫護，9名護工和清潔工，以及19名患者和患者家屬。南樓確診病例21宗，北樓確診病例13宗。

首都醫科大學附屬復興醫院出現聚集性病例。（網上圖片）

另外，北京大學醫學部副主任劉曉光在記者會上通報，北京大學人民醫院有住院病人確診，該醫院相關確診病例3人，分別為田某某、李某某、張某某，其相關科室為醫院老年科和腎內科，目前患者已送至定點醫院治療，其住院的老年科病區患者及醫護等人員共22人集中醫學觀察。

中共中央黨校新媒體2月17日刊發署名文章稱「堅決不能讓北京淪陷」，還特別強調，北京市委市政府和各機關要帶好頭。

2月19日，佩戴口罩的乘客乘坐北京地鐵十號線。隨著各行業陸續復工，北京地鐵上的乘客也逐漸增多。（中新社）

據悉，此前北京疫情呈現放緩迹象，近兩日又有所抬升。北京每日新增確診病例從2月4日的高點波動下降，16日更是下降至1宗。但17日、18日又連續兩日回升至6宗。新增疑似病例也在回升。

北京自2月18日開始公布前一日的新增疑似病例，17、18、19日，新增疑似病例分別為49宗、58宗和25宗。截至19日24時，北京累計確診病例395宗。