【武漢肺炎】湖北新增確診數連續兩日未破千　累計確診62442例

據湖北衛健委消息，2月20日0時至24時，湖北全境新增新冠肺炎確診病例411例，新增病亡115例。 據此前通報，湖北省2月19日新增病例349例，是自1月29日以後首次單日新增病例低於一千例，而今天則是湖北省連續第二日新增病例未破千。

新增確診病例中，武漢市319例、黃石市7例、十堰市13例、襄陽市3例、宜昌市4例、荊州市7例、荊門市6例、鄂州市5例、孝感市17例、黃岡市17例、隨州市4例、恩施州1例、仙桃市1例、天門市4例、潛江市3例，咸寧市和神農架林區0例。

2月19日，在武漢協和醫院西院區，一名康復出院的新冠肺炎重症患者坐上救護車，向醫護人員表示感謝。（新華社）

新增病亡病例中，武漢市99例、黃石市1例、襄陽市1例、宜昌市1例、荊門市3例、鄂州市1例、孝感市5例、黃岡市3例、隨州市1例，十堰市、荊州市、咸寧市、恩施州、仙桃市、天門市、潛江市和神農架林區0例。

該省新增出院1451例，武漢市766例、黃石市40例、十堰市22例、襄陽市49例、宜昌市19例、荊州市80例、荊門市28例、鄂州市25例、孝感市98例、黃岡市125例、咸寧市45例、隨州市78例、恩施州10例、仙桃市26例、天門市32例、潛江市8例，神農架林區0例。

截至2020年2月20日24時，湖北省累計報告新冠肺炎確診病例62442例，其中武漢市45346例、黃石市974例、十堰市654例、襄陽市1,170例、宜昌市895例、荊州市1517例、荊門市800例、鄂州市1,343例、孝感市3,346例、黃岡市2856例、咸寧市766例、隨州市1,287例、恩施州245例、仙桃市568例、天門市477例、潛江市188例、神農架林區10例。

累計治癒出院11788例。其中武漢市6214例、黃石市339例、十堰市209例、襄陽市343例、宜昌市250例、荊州市531例、荊門市229例、鄂州市375例、孝感市771例、黃岡市1274例、咸寧市313例、隨州市386例、恩施州112例、仙桃市210例、天門市165例、潛江市57例、神農架林區10例。

累計病亡2144例，其中武漢市1684例、黃石市27例、十堰市2例、襄陽市24例、宜昌市28例、荊州市40例、荊門市37例、鄂州市39例、孝感市94例、黃岡市90例、咸寧市10例、隨州市28例、恩施州3例、仙桃市19例、天門市12例、潛江市7例、神農架林區0例。

目前仍在院治療42056例，其中重症8979例、危重症2018例，均在定點醫療機構接受隔離治療。現有疑似病例4084人，當日新增1269人，當日排除610人，集中隔離3906人。累計追蹤密切接觸者225696人，尚在接受醫學觀察63126人。