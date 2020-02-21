【武漢肺炎】防控不力致疫情擴散　黑龍江五常市市長被免職

日前，黑龍江哈爾濱香坊區委副書記、區長趙罡，五常市委副書記、市長于軍，因應對不力，造成疫情擴散，被免去區委副書記及市委副書記職務，哈爾濱市委亦決定提名免去兩人區長及市長職務。

據《人民日報》消息，哈爾濱市委指，兩人在應對疫情工作特殊時期，對疫情嚴峻形勢估計不足，對疫情防控領導不力，組織發動不夠，防控措施不實，造成香坊區、五常市疫情擴散。經哈爾濱市委常委會會議研究決定，免去趙罡香坊區委副書記，提名免去趙罡香坊區區長職務；免去于軍五常市委副書記，提名免去于軍五常市政府市長職務。

五常市委副書記、市長于軍。（網絡圖片）

資料顯示，于軍出生於1970年11月，曾任道外區委常委、統戰部部長，雙城區委常委、常務副區長，2019年10月當選為五常市市長。

早在1月底，因疫情期間有基層官員聚眾賭博，五常市被通報批評。1月31日19時許，在五常市民意鄉村民住宅內，屯長朱景東和市水務局職工左立輝，與村民聚眾賭博。而村黨支部書記、村委會主任朱顯民一直在賭博現場，不予制止。

隨後，朱顯民遭撤職，責令辭去村委會主任職務；朱景東遭嚴重警告處分，責令辭去屯長職務；左立輝（非中共黨員）被行政降級；朱景東、左立輝和組織、參與賭博的11名村民由公安機關給予行政處罰。

另外，香坊區此前也被市裏點名通報，趙罡被通報批評，責令作出深刻檢查。2月3日，香坊區亞麻小區10棟一單元發現確診病例1戶4人。經查，該小區一直未按要求嚴格封閉，處於不設防狀態，直至10日才完成硬隔離。該街道黨工委書記、主任被嚴重警告，區商務局副局長被撤職，物業經理被開除。