【武漢肺炎】東京奧運或受疫情影響　市長候選人：倫敦可接手

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由SARS-CoV-2病毒引起的2019冠狀病毒病（COVID-19）疫情肆虐，多國錄得確診個案，當中包括2020年奧運主辦國日本，早前更有傳聞指東京奧運會因疫情中止舉行。

英國保守黨籍的倫敦市長候選人貝利（Shaun Bailey）2月19日在Twitter上表示，倫敦有能力代替東京舉辦2020年奧運。

貝利在一份聲明中表示：「基於冠狀病毒（疫情）爆發引致的干擾，我促請奧委會在有需要的情況下，認真考慮倫敦可如何準備主辦奧運會。」

他說：「我們有基建及經驗，而如果我當選，（即使）我們接獲電話需在1小時內準備，我將確保倫敦已準備再次主辦這最大的運動慶典。」惟路透社在20日引述運動官員稱，這是一名市長候選人的說法，不是英國甚或倫敦的說法。

英國媒體《City AM》亦引述倫敦現任市長簡世德（Sadiq Khan）的發言人稱：「每個人都在為一個美妙的東京奧運會努力。在極不可能的情況下，倫敦將如其在歷史中所做的那樣，竭盡全力準備行動。」

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