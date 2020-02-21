中國海軍新鋭艦隊「逼近夏威夷」　舉行「遠海聯合訓練」

於武漢爆發的新冠肺炎（NCP）疫情持續引發全球輿論關注，與此同時，中國海軍則低調進行一場不為人注意的大規模海上「實戰」行動，包括至少5型不同的艦船出現在太平洋深處，被指「逼近」夏威夷。

據南海艦隊公號消息，2月21日，一支被稱為「南部戰區海軍遠海聯合訓練編隊」的艦隊正在太平洋深處進行遠洋活動，其中出現有中國海軍最新901型綜合補給艦查幹湖艦（967）、052D導彈驅逐艦呼和浩特艦（161）、054A導彈護衛艦咸寧艦（500艦）、815A電子偵察船天樞星船，以及一艘大型遠洋拖輪（南拖195）。

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901型綜合補給艦是中國海軍最新型的補給艦，滿排4.8萬噸，最快速度可達25節，可為航母艦隊提供更為複雜情況下的補給任務。查幹湖艦2019年2月服役，完成戰訓後或加入山東艦航母編隊。

054A是中國海軍最新導彈護衛艦，可擔負編隊的防空、反潛、反艦以及遠程警戒等任務，滿排4,000噸，配備32單元垂髮系統，可載防空反潛導彈等。052D是海軍最先進的導彈驅逐艦之一，具備較強的區域防空、對海作戰能力，滿排近7000噸，配備64單元垂髮系統。

815A是中國最為神秘的電子偵察船，同型艦共有9艘，滿排5998噸。船上裝有各種電子設備，以蒐集敵方電磁信號，進而獲取情報。據稱，該船密級非常高，除海軍高層外，其他人無權知曉。同型船曾多次近距監視偵察過美日戰艦。

這支由新鋭戰艦組成的艦隊隸屬南海艦隊，由中國南部的母港出發的具體時間不詳，但至1月27日，軍方公開指在太平洋深處進行節後首次綜合補給。2月16日，該艦隊在大洋進行編隊防空演練。

2月20日，解放軍艦艇編隊進行遠海綜合救助演練。（CNR國防時空）

中國國防部2月18日稱，遠海聯合訓練編隊以戰備訓練姿態通過國際日期變更線，進入西半球海域。而從地圖上按直線測算，南海艦隊駐地距離國際日期變更線至少有6000公里。2月19日，艦隊進行一場敵情威脅下的戰時補給演練。2月20日，又進行一場遠海綜合救助演練。

從名稱就可以看出，這支艦隊航行上萬裏最直接目的是進行「遠海聯合訓練」，因應中國海軍最新的戰略目標——按照近海防禦、遠海防衛的要求，加快推進近海防禦型向遠海防衛型轉變，提高戰略威懾與反擊、海上機動作戰、海上聯合作戰、綜合防禦作戰和綜合保障能力。

雖是遠海聯合訓練，但其還是有更為重要的政治軍事意義。解放軍原南京軍區副司令王洪光中將在社交媒體發文認為，此次執行任務的這支艦隊東出巴士海峽，一路向東，沿北迴歸線最短航線，在中途島以南500公里處越過國際日期變更線，而這片海域距離夏威夷僅1,200公里，屬於第三島鏈。若在此處發射巡航導彈，就能夠直接威脅到夏威夷。

遠海綜合救助演練中的海軍士兵。（CNR國防時空）

對於這次重大軍事行動，王洪光還認為，與近來不斷執行聯合火力打擊演練的東部戰區（奪島）不同，南部戰區的任務時阻援，即迂迴至大洋縱深，與北部戰區阻援匯合，形成合力，保證台海戰場不被外軍介入。因為近來，兩岸關係不睦，台海局勢暗流湧動，加之美軍頻繁進入台海，因此，大陸軍方不得不進行備戰。

另外，另一重意義可能在於，隨着美國海軍在印太戰略的指引下，強化在中國周邊海域的活動，譬如航母編隊不斷往返南海，美軍艦船多次穿越台灣海峽，以及增加航行自由頻次，這在無形中加重中國的壓力。與其在內線（近海）疲於奔命，不如在外線（第二島鏈外）主動出擊，到美軍的後方進行活動，也讓美軍感受壓力。