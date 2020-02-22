【武漢肺炎】湖北浙江監獄再增病例　全國監獄確診508例

新冠肺炎疫情近期在浙江、山東、湖北監獄內爆發，有超過五百人被確診感染。2月21日當天，湖北、浙江監獄又分別再新增確診1例、2例確診病例。目前，全國監獄確診病例已達508例。 此外，山東濟寧任城監獄6例獄警病例情況已公布，還有1名幹警為無症狀感染者。

《湖北日報》2月22日報道稱，湖北省長王曉東21日主持召開專題會議，研究進一步加強監獄、養老機構疫情防控工作。 據悉，湖北、山東、浙江3個省的5個監獄通報新冠肺炎確診病例。

湖北發佈的最新確診病例通報中，2月21日，全省新增新冠肺炎確診病例366例，其中監獄1例。全省新增出院1767例，其中監獄3例，目前全省累計監獄出院病例也是3例。

加上前一天的通報可以看出，湖北省發生在監獄的確診病例目前共272例。

2月21日，浙江省報告新型冠狀病毒肺炎新增確診病例2例，均來自省十里豐監獄，目前十里豐監獄累計確診36例。

在浙江省最新通報中，重症病例部分明確提到，省十里豐監獄1例。亦即，來自監獄的病例中出現了重症患者。

另外，山東濟寧任城監獄6例獄警病例情況已公布，還有1名幹警為無症狀感染者。

另據央廣網消息，針對疫情防控形勢，江蘇監獄按規定全面實行戰時執勤模式，執行全封閉管理。