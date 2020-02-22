【武漢肺炎】武漢病例數目達峰值後持續下降　衛健委：存量正消化

國家衛健委新聞發言人米鋒在周六（22日）的國務院聯防聯控機制新聞發布會上透露，周五（21日）全天全國共有397宗新增確診病例，累計有76288宗確診病例。 米鋒指，從數據顯示，武漢、湖北省其他地市，以及全國其他省區內的現有確診病例數目已呈現下降趨勢。

米鋒稱，武漢自2月18日的38020宗確診病例的最高峰後持續下降，在2月21日有36680宗；湖北其他地市自2月14日的13886宗確診病例的最高峰後持續下降，在2月21日有10967例；全國其他省區市自2月11日的9141宗確診病例的最高峰後持續下降，在2月21日有5637宗。

米鋒表示，上述變化說明隨著全國的防控措施和救治力量不斷加強，特別是隨著湖北省內挖潛力以及全國對口醫療力量持續馳援，醫療救治工作取得積極進展，確診病例的存量正在加速消化。

武漢每日都有新型冠狀病毒肺炎患者治癒出院。（中新社）

值得一提是，武漢的專門醫院「雷神山醫院」，院長王行懷日前亦稱，武漢市的新增確診病例人數正低於出院人數，武漢出現明顯的「床等人」現象，「出院患者把床位空出，入院的患者比出院患者少，那麼就意味着出現了『床等人』。」王行懷認為，只要防控工作不鬆懈麻痹，疫情不出現反覆，醫院「空床率」將快速增長，如何救治更多新型冠狀病毒肺炎危重癥患者，並且恢復其他正常病患的就診需求，將是今後武漢各間醫院面臨的重要挑戰。

（綜合報道）