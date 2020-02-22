【武漢肺炎】研究指華南海鮮市場非病毒發源地，11月或已人傳人

據中國科學院西雙版納熱帶植物園官方網站消息，該園聯合華南農業大學和北京腦科中心，收集了全球共用到GISAID EpiFluTM資料庫中覆蓋四大洲12個國家的93個新冠病毒樣本基因組資料（截至2月12日），通過全基因組資料解析發現：武漢華南海鮮市場的新型冠狀病毒是從其它地方傳入。 此外，研究人員推算，病毒可能在去年12月初，甚至11月下旬已經開始有人際傳播。

93個樣本包含58種單倍型，演化關係顯示，單倍型H13和H38是比較「古老的」單倍型，通過一個中間載體與蝙蝠冠狀病毒RaTG13關聯，並通過單倍型H3衍生出單倍型H1。

研究人員稱，與華南海鮮市場有關聯的患者樣品單倍型都是H1及其衍生單倍型H2，H8-H12，而一份武漢樣品單倍型H3與華南海鮮市場無關。可見，華南海鮮市場的新冠病毒是從其它地方傳入，再在市場發生快速傳播並蔓延。另根據病患發病時間記錄和種群擴張時間推斷，也印證了華南海鮮市場不是病毒發源地的推論。

中國科學院西雙版納熱帶植物園官方網站截圖。

此外，研究人員對H13和H38的病毒樣品溯源發現，分別來自深圳的病患（廣東首例）和美國華盛頓州的病患（美國首例）。他們的旅行記錄表明都是2019年12月底至2020年1月初在武漢被感染。現有武漢樣本中沒有檢測到H13和H38單倍型。

研究還顯示，新冠病毒在2月12日前發生過2次明顯種群擴張：一次是2019年12月8日，該結果暗示病毒可能在12月初，甚至11月下旬已開始人際傳播，隨後在華南海鮮市場加快；另一次種群擴張發生在1月6日。

武漢華南海鮮批發市場。（資料圖片）

值得一提的是，為細分來源，研究人員將58種單倍型分成五組，包括3個古老超級傳播者單倍型(H1,H3和H13)和2個新的超級傳播者單倍型(H56和mv2)。以此鑒別出廣東的病毒可能有三個來源，重慶和台灣的病毒有兩個來源。有較多樣本的澳洲、法國、日本和美國，患者感染源至少有兩個，尤其是美國包括了五個來源。特別值得關注的是H56這個超級傳播者單倍型，同時是澳洲、法國和美國以及中國臺灣患者的傳染源。

研究還指，新冠病毒基因組沒有發生重組事件。

（中新社）