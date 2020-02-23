【武漢肺炎】內地多地陸續減少限制措施　工廠復工商場公路重開

在內地，隨着新型冠狀病毒肺炎的新增病例減少，多地陸續放寬針對疫情的限制措施，部份地區的工廠復工，商場、超市重開，此前封閉的高速公路亦恢復運轉。

2月22日，上海南京西路商業街上的商場內，有戴口罩民眾光顧。（中新社）

綜合傳媒報道，陝西西安多個區域取消外出限制，例如不再要求小區民眾每兩天只能外出一次採購物資。安徽省則將於周一（24日）前撤銷全省所有公路檢疫站點，封閉的高速公路出入口全部開通，恢復中斷的農村公路等道路。

據上海市商務委公布，截至2月20日，該市便利店開業率超過9成，9成5以上購物中心和百貨企業均已正常營業。而在北京，超過9成連鎖超市及大型商場重開，當局加強對企業巡查，指導商店做好通風消毒、排隊收銀「一米線」、合理控制客流量等措施，防範人員聚集和疫情傳播。山東省規模以上的工業企業，開工率亦近9成。

人民日報：未到徹底放鬆之際

官媒《人民日報》周日（23日）發表文章，提到早前四川廣元市有民眾聚集在廣場不戴口罩，強調疫情防控仍處於攻堅階段，批評部份人「好了傷疤忘了疼」。強調目前還未到不戴口罩逛街的時候，更未到徹底放鬆之際。

文章指出，跟風跑到公共場合湊熱鬧，不是勇敢，而是冒險；不只坑了自己，還可能害了他人，給疫情防控添堵。不戴口罩大規模聚會不僅危險，還涉嫌違規，絕不可兒戲。

文章又指，全國疫情發展拐點尚未到來，呼籲民眾在疫情當前學會自我管理，再忍一忍，再堅持一下，別因按捺不住逞一時之快，影響好不容易換來的疫情防控積極變化。倘若導致疫情反彈，那才是真正的因小失大。

（綜合報道）