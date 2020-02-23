【武漢肺炎】習近平給比爾蓋茨回信：感謝支持中國防控疫情工作

由比爾·蓋茨（Bill Gates）及其夫人梅琳達（Melinda Gates）共同成立的蓋茨基金會，早前宣布提供500萬美元緊急贈款，支持中國抗擊新型冠狀病毒肺炎疫情。 據央視報道，比爾·蓋茨近日專門致信國家主席習近平，讚賞中國政府和人民在抗擊疫情中的表現，表示將堅定支持中國打贏這場關鍵戰役。習近平2月20日給比爾·蓋茨回信，感謝他和蓋茨基金會對中國防控疫情工作的支持，呼籲國際社會加強協調、共同抗擊疫情。

習近平在回信中說，「在中國抗擊新冠肺炎疫情的關鍵時刻，你和夫人領導的基金會慷慨解囊，你給我寫信表達對中國人民的支持，我對此表示衷心的感謝。」

蓋茨基金會捐出1億美元協助抗疫。圖為國務院總理李克強於2017年11月3日在北京中南海會見蓋茨。（法新社）

習近平指出，疫情發生以後，他提出堅定信心、同舟共濟、科學防治、精準施策的總要求，中國舉全國之力進行防控，採取一系列前所未有的防控和救治舉措，取得了重大成效。他強調，堅決維護中國和世界各國人民生命安全和身體健康，努力為全球公共衛生安全作出貢獻。

他表示，人類是一個命運共同體，戰勝關乎各國人民安危的疫病，團結合作是最有力的武器。蓋茨基金會很早就加入全球抗擊新冠肺炎疫情的行動，發揮了積極作用。他支持蓋茨基金會同中方有關機構的合作，也期待國際社會加強協調，為維護人類健康福祉而一起努力。

國家主席習近平夫人、世界衛生組織結核病和艾滋病病防治親善大使彭麗媛2019年11月21日在北京會見美國蓋茨基金會聯席主席比爾．蓋茨。（央視截圖）

報道指，比爾·蓋茨現任蓋茨基金會聯席主席，蓋茨基金會在疾病防控、扶貧減貧等多個領域同中國長期開展合作。1月27日，蓋茨基金會宣布提供500萬美元緊急贈款，支持中國抗擊疫情，及後承諾投入最高1億美元贈款，其中一部份用於直接幫助中國加速在藥物、疫苗及診斷方法研發等方面的工作。

（央視）