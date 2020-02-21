【武漢肺炎】習近平：疫情拐點尚未到來　有序推動復工復產

中共中央政治局周五（21日）召開會議，研究新冠肺炎疫情防控工作，部署統籌做好疫情防控和經濟社會發展工作，會議由中共中央總書記習近平主持。 2月19日，習近平主持召開中央政治局常委會會議，聽取疫情防控工作匯報，研究統籌做好疫情防控和經濟社會發展工作，決定將有關意見提請中央政治局會議審議。 會議強調，目前疫情蔓延勢頭得到初步遏制，但全國疫情發展拐點尚未到來，要求毫不放鬆抓好疫情防控工作。會議還要求有序推動復工復產，暢通經濟社會循環。

2月10日，習近平聽取北京疫情防控工作匯報。（微博@新華視點）

據《央視新聞》報道，會議指出，目前疫情蔓延勢頭得到初步遏制，防控工作取得階段性成效，全國新增確診病例數和疑似病例數總體呈下降趨勢，治癒出院人數較快增長，尤其是湖北以外省份新增病例大幅減少。同時，要清醒看到，全國疫情發展拐點尚未到來，湖北省和武漢市防控形勢依然嚴峻複雜。各級黨委和政府要毫不放鬆抓好疫情防控工作，全面打贏疫情防控人民戰爭、總體戰、阻擊戰。

會議又強調，新冠肺炎疫情雖然給經濟運行帶來明顯影響，但中國經濟有巨大的韌性和潛力，長期向好的趨勢不會改變。要統籌做好疫情防控和經濟社會發展工作，把疫情影響降到最低，努力實現全年經濟社會發展目標任務，實現決勝全面建成小康社會、決戰脫貧攻堅目標任務，完成「十三五」規劃。

會議還稱，要建立與疫情防控相適應的經濟社會運行秩序，有序推動復工復產，使人流、物流、資金流有序轉動起來，暢通經濟社會循環。也要堅定不移打好三大攻堅戰，確保脫貧攻堅任務如期全面完成。打好污染防治攻堅戰、打好防範化解重大金融風險攻堅戰。

2月20日晚，四川免費返粵專列抵達廣州南站，廣東省正持續與雲南、廣西、四川等省（區）聯合組織點對點返粵返崗專列，滿足企業復產的用工需求。圖為務工人員按不同目的地集合。（中新社）

會議指出，財政政策要更加積極有為，發揮好政策性金融作用。穩健的貨幣政策要更加靈活適度，緩解融資難融資貴，為疫情防控、復工復產和實體經濟發展提供精准金融服務。要加大對重點行業和中小企業幫扶力度，要幫扶住宿餐飲、文體娛樂、交通運輸、旅遊等受疫情影響嚴重的行業，要做好農產品穩產保供工作，抓好春耕備耕和農業防災減災。

會議強調，要加大試劑、藥品、疫苗研發支持力度，推動生物醫藥、醫療設備、5G網絡、工業互聯網等加快發展。也要做好疫情導致的無供養困難人群保障，及時撫恤疫情防控中因公殉職的醫務人員、幹部職工、社區工作者等，妥善照顧他們的家屬。

2月10日，習近平在北京調研指導新冠肺炎疫情防控工作。（新華社）

中央對此次新冠肺炎疫情高度重視，習近平此前表示，這次疫情是對中國治理體系和能力的一次大考，一定要總結經驗、吸取教訓。

近日，全國新冠肺炎新增治癒出院病例首次超過新增確診病例，除湖北省以外的內地其他省市新增確診病例連續十幾日下降。在疫情防控取得進展的情況下，復工復產成為各地政府另一大工作重點。

新型冠狀病毒肺炎爆發以來，全國的經濟活動一度陷入停滯，大量企業面臨資金只出不進的困境。雖然政府努力創造寬鬆的貨幣環境，但是對前途未卜的企業而言，這些資金只能解決一時之困。政府面臨的當務之急是盡快復工復產，恢復經濟自身的「造血」能力。

目前，除湖北省以外的全國大部分省市都出台了鼓勵復工復產的政策措施。中央政府下屬的中央企業也積極響應。

疫情期間中國大部分地區的人員流動受到限制。圖為2月1日工作人員在重慶萬州北站進站口為旅客測量體温。（新華社）

然而，中央企業的大規模復工不能代表中國整體復產復工形勢。以經濟較發達的浙江省為例，截至2月16日，浙江省企業復工率僅為42.87%。2月17日浙江省經濟和信息化廳副廳長諸葛建在新聞發佈會上表示，浙江省復工復產已經開始恢復，但還存在一些需要解決的問題，如工人返崗率還不夠高、供應鏈還需要完善、物流運力還需要完善。

2020年的中國經濟正處於下行周期。新型冠狀病毒肺炎疫情爆發後，中國的經濟活動陷入停滯，消費和投資需求疲軟。雖然中國政府採取了較為寬鬆的貨幣政策，但是經濟是否會在短期內得到修復仍處於不確定中。

目前，中國經濟需求端的疲軟現狀一時間難以改善。一方面，新冠肺炎疫情雖然得到一定控制，但是仍有反覆的風險，需求端的不確定性較大；另一方面，企業生產、經營活動的長期停滯拉低了社會對經濟增長的預期，居民和企業進行消費和投資的動力不足。因此，即使復產復工已經大規模開始實施，經濟重新恢復「造血」能力還需要一定時間。