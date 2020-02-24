【武漢肺炎】全國兩會推遲召開　人大常委會通過全面禁食野生動物

今日（24日）下午，十三屆全國人大常委會第十六次會議舉行閉幕會。會議表決通過全國人大常委會《關於全面禁止非法野生動物交易、革除濫食野生動物陋習、切實保障人民群眾生命健康安全的決定》和《關於推遲召開第十三屆全國人民代表大會第三次會議的決定》。 因應疫情，不在北京的委員改以視頻方式開會。 另一方面，政協全國委員會亦建議推遲召開全國政協會議，具體時間另行確定。

因應新冠肺炎疫情，本年全國人大推遲召開。（中新社／資料圖片）

全國人大常委會今日（24日）會議通過《關於推遲召開第十三屆全國人民代表大會第三次會議的決定》，當中列明，適當推遲召開第十三屆全國人民代表大會第三次會議，具體開會時間由全國人大常委會另行決定。

早前報道，全國人大常委會法工委發言人臧鐵偉表示，當前遏制疫情蔓延、打贏疫情防控阻擊戰處於關鍵時期，必須集中力量、全力以赴。全國人大代表近3,000人，其中很多代表包括代表中1/3的省市級和各方面的主要領導幹部都奮戰在疫情防控工作第一線，正在各自工作崗位發揮重要作用。委員長會議經認真評估，認為有必要適當推遲召開十三屆全國人大三次會議。

此外，中國人民政治協商會議第十三屆全國委員會召開第三十三次主席會議，研究關於推遲召開全國政協十三屆三次會議的相關事項，為貫徹落實中共中央關於統籌推進新冠肺炎疫情防控和經濟社會發展工作的總體部署、組織全國各級政協組織和廣大政協委員積極投身打贏疫情防控阻擊戰，建議原計劃於3月3日召開的全國政協十三屆三次會議予以適當推遲，具體時間另行確定。 不過，相關建議仍待主席會議審議通過。

武漢肺炎疫情大爆發後，多地宣布禁食野生動物。（中新社）

另據《央視新聞》報道，新冠肺炎疫情發生以來，對濫食野生動物的突出問題以及對公共衛生安全構成的巨大隱患，社會各界廣泛關注。但全面修訂《野生動物保護法》，還需要一個過程。在現在疫情防控關鍵時期，由全國人大常委會盡快通過一個專門的決定既十分必要也十分緊迫，目的就是在相關法律修改之前，先及時明確全面禁止食用野生動物，嚴厲打擊非法野生動物交易，為打贏疫情阻擊戰保障人民群眾生命健康安全提供有力的立法保障。

報道稱，現行的野生動物保護法關於禁食的法律規範，僅限於國家重點保護野生動物和沒有合法來源、未經檢疫合格的其他保護類野生動物。人大常委會通過的關於野生動物的《決定》在野生動物保護法的基礎上，以全面禁止食用野生動物為導向，擴大法律調整範圍，確立全面禁止食用野生動物的制度。對違反現行法律規定的，要在現行法律基礎上加重處罰，以體現更加嚴格的管理和嚴厲打擊。

人大常委會通過的《決定》自公布之日起施行，即是今天起開始正式生效。

（央視新聞）