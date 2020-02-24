【武漢肺炎】發改委：推動口罩業復工達產　日產量增至5477萬隻

﻿國家發改委秘書長叢亮今日（24日）在國新辦新聞發布會上介紹口罩生產的相關情況。截至2月22日，全國口罩的日產量已達5477萬隻，比2月1日增長2.8倍，近20天以來累計生產口罩5.7億隻。

圖為國家發改委秘書長叢亮。（網上圖片）

叢亮表示，從2月1日以來，全力做好口罩的保供工作大致可分為兩個階段。第一階段主要是為了應對疫情，保障一線的醫護人員，重點是擴大醫用N95口罩的生產。

據了解，2月22日全國N95口罩日產量已達91.9萬隻，是2月1日的8.6倍。2月份以來，通過國家的統一調度，從N95口罩生產的省份調度了330萬隻口罩，重點是保障湖北武漢，以及包括北京和其他沒有N95口罩生產能力的地區，其中調往武漢的醫用N95口罩268萬隻。

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叢亮說，近期每日的N95口罩調度量也都在15萬隻以上，加上武漢本地的生產，每日可以供應醫用N95口罩30萬隻以上，完全能夠保障6萬多一線醫護人員的防護需要。

他進一步指出，近一個階段，隨着復工復產對口罩的需求爆發性增長，保供工作重點也逐步轉向普通醫用和普通口罩上來。重點從3個方面發力，一是全力推動復工達產，二是全力支持增產擴能，三是全力保障全產業鏈協調運行。

工信部總工程師田玉龍在會上表示，到目前為止，全國醫用防護服日產量已達20多萬套。生產企業剛開始不到20間，現在擴產轉產達到了50多間，全力開工，還有近百間已經陸續獲得新的資質，正在陸續開工。醫用隔離眼罩、面罩的日產量達到4萬件，84消毒液、免洗手消毒液、醫用酒精主要消殺用品的產能和產量都能滿足湖北一線乃至全國的急需。

（中新社）