【武漢肺炎】大理扣押徵用口罩受查處　書記、市長被免職撤職

新型冠狀病毒肺炎疫情持續。在抗疫的非常時期，雲南大理市因違法扣押徵用重災區的醫療物資而引發爭議。 雲南省紀委監委周一（24日）表示，對大理市違法扣押徵用途經大理的外省（市）防疫口罩問題立案調查後，決定給予包括大理市委書記、市長在內的5名責任人黨紀政務處分。其中，市委書記高志宏被免職，市長杜淑敢被撤職。

雲南省紀委監委指出，經查，大理市違法扣押徵用防疫口罩問題屬實，情節惡劣，性質嚴重，嚴重干擾防疫工作大局，嚴重破壞防疫工作紀律，嚴重損害雲南防疫工作形象，充分暴露出大理市委、市政府在緊要關頭，無視政治紀律，漠視國家法律，本位主義嚴重，形式主義、官僚主義問題突出。

通報指，依據中共黨紀黨規，決定對5個機構、8名負責人問責處理。5個機構包括大理州委、州政府，大理市委、市政府，大理市紀委監委，處分為通報問責、責令作出書面檢查。

通報續指，對5名責任人給予黨紀政務處分：大理市委書記高志宏，給予黨內嚴重警告處分、免職處理；大理市委副書記、市長杜淑敢，給予撤銷黨內職務、政務撤職處分；大理市政府黨組成員、副市長婁增輝，給予撤銷黨內職務、政務撤職處分；大理市委辦公室常務副主任李磊，給予黨內警告處分；大理市市場監管局黨組書記、局長袁愛忠，給予政務記過處分。

另外，對3名責任人誡勉問責，包括大理州委副書記、州長楊健，大理市委常委、常務副市長楊矗，大理市委常委、市紀委書記、市監委主任張琮。

通報要求，各級黨委、政府和各級官員，要引以為戒，汲取深刻教訓，堅決防止和反對本位主義，堅決糾治形式主義、官僚主義。

在疫情爆發最為嚴重的2月初，大理市衛健局發布《應急處置徵用通知書》，「緊急徵用」從雲南省瑞麗市發往重慶市的9件口罩（共598箱），引發熱議。隨後，包括重災區湖北黃石等地亦向大理「討要」口罩，進一步抬高輿情。

彼時，國務院已明令防疫物資不得以任何名義截留、調用，各地在防疫物資緊缺的時候，尤其要有大局意識，要「全國一盤棋」。

對於防疫抗疫，包括中共總書記習近平在內的中共高層始終要求，嚴懲那些不作為、亂作為的官員。近來包括湖北、湖南、黑龍江等地均有官員因防控不力而被處分。