【武漢肺炎】外交部質問《華爾街日報》：為什麼沒有道歉的勇氣？

美媒《華爾街日報》早前發布的《中國是真正的亞洲病夫》一文，被指詆毀中國對抗疫情的努力，宣揚種族主義。該報多名員工敦促該報就刊登此文公開道歉，但該報發言人仍拒絕道歉。 對此，外交部發言人趙立堅周一（24日）表示，面對惡意侮辱、抹黑，中國不做「沉默的羔羊」，該報既然一意孤行，就應當承擔相應的後果。

外交部24日舉行例行記者會，有記者提問，近日，53名《華爾街日報》在華員工聯名發郵件致該報管理層，要求修改此前發表的《中國是真正的亞洲病夫》文章標題，並向被冒犯者道歉。但該報發言人後來表示，該報立場未改變。

對此，外交部新任發言人趙立堅表示，外交部多次就此事闡明中方立場。他強調，面對惡意侮辱、抹黑，中國不做「沉默的羔羊」；該報以新聞報道和評論相對獨立為由，百般推諉，沒有道理。

華爾街日報刊載的評論文章被指辱華。（網站截圖）

趙立堅並質問，《華爾街日報》究竟誰來負責任？誰出來道歉？《華爾街日報》既然有罵人的囂張，為什麼沒有道歉的勇氣？世界上只有一份《華爾街日報》，該報既然一意孤行，就應當承擔相應的後果。

據《華盛頓郵報》22日報道，該報在華員工正敦促該報就刊登《中國是真正的亞洲病夫》一文公開道歉。此前，外交部已宣布，因上述文章，中方決定吊銷《華爾街日報》3名駐京記者的記者證。

報道稱，《華爾街日報》北京分社社長在代表員工發給該報管理層的郵件中寫道，希望該報能就上述爭議文章公開道歉。該郵件寫道：「這不是關於編輯獨立性的問題，也不是關於新聞報道和評論之間神聖劃分的問題……這是一個錯誤的標題選擇，這是對許多人的深深冒犯，而且不僅僅是在中國。」

報道指出，該報53名員工聯署了這一信件，但不包括北京分社社長本人，他只是代發郵件。而在另一封《華盛頓郵報》獲得的電子郵件中，《華爾街日報》北京分社社長對該報兩位高管表示，能否妥善處理此事，對該報未來在華業務至關重要。

2月19日，外交部發言人耿爽曾表示，中方已就此多次向《華爾街日報》提出嚴正交涉，闡明中方的嚴正立場。但遺憾的是，《華爾街日報》迄今仍在推諉、搪塞，既未公開正式道歉，也未查處相關責任人。中方依法依規處理外國記者事務。對於發表種族歧視言論、惡意抹黑攻擊中國的媒體，中國人民不歡迎。鑑此，中方決定從即日起，吊銷《華爾街日報》3名駐京記者的記者證。

美聯社稱，中國近年來的確曾拒絕為一些國外新聞人士簽發或更新證件，但19日的舉措卻是中國數十年來首次直接吊銷外國記者證件，這等同於將他們驅逐出境。

此外，上述文章引發在美華人的強烈不滿。他們於2月6日在白宮請願網發起簽名活動，向白宮請願表示抗議，按照規定，如果請願在30天內集齊10萬簽名，白宮將在60天內給予回應。

（綜合報道）