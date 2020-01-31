【武漢肺炎】中國駐丹麥大使稱《日德蘭郵報》刊辱華漫畫應受譴責

武漢肺炎疫情引發全球關注，丹麥媒體《日德蘭郵報》（Jyllands-Posten）1月27日刊登一張諷刺漫畫，把中國五星旗改為五枚病毒圖案，引來中方強烈不滿，在丹麥報社拒絕道歉後，中國駐丹麥大使馮鐵1月30日在《日德蘭郵報》發表署名文章，批評報社刊載辱華漫畫是對中國人民的極大侮辱。

馮鐵1月30日在丹麥《日德蘭郵報》發表署名文章稱，《日德蘭郵報》刊載辱華漫畫，是對中國人民的極大侮辱，使人震驚。他稱，當中國無數人爭分奪秒地拼命工作、成千上萬的醫護人員不分晝夜地與疫情博鬥、一些人不幸失去寶貴生命的時候，當許多國家和媒體對中國表達同情、關心和支持的時候，《日德蘭郵報》冷酷無情的所作所為與這些形成鮮明對比，理應受到道德的譴責。

他強調，當他人面臨危難之時，人們都會給予同情或幫助。如果朋友或鄰居失去了孩子，人們更會深表同情，「我相信大多數丹麥人也會這樣，他們同樣不會接受這幅辱華漫畫。」

馮鐵又說「言論自由也要承擔道德和社會責任。我不相信丹麥媒體會以諷刺漫畫來描繪2004年海嘯受難者、戰爭死難者或死於貧困的人。諸項國際公約規定，行使言論自由的權利是受一定限制的。根據丹麥自己的刑法，公開侮辱其他民族、其他國家或他國國旗者可處以罰款甚至最高兩年的監禁。」

他還說，有人指責中國想通過反擊這幅漫畫達到控制丹麥媒體、破壞丹麥言論自由的目的。還有人竟然認為，我作為中國大使應該保持沉默，三緘其口。這種以言論自由為藉口抹黑中國，並給正當回擊扣上破壞言論自由帽子的把戲，真是太具諷刺性了。

他認為，這幅漫畫不僅侮辱了中國，也使丹麥自身形象一落千丈。他稱「一位中國讀者說，丹麥不想伸出援手也就罷了，但不能侮辱我們，另一位讀者說，無法相信安徒生故鄉的人會做出如此冷酷無情的事」。

馮鐵最後說，《日德蘭郵報》和漫畫作者應當向中國人民道歉，他認為犯了錯就應該道歉，一個明智的人應該能夠認識到自己的錯誤並具有認錯的勇氣，如果拒不道歉，則只會表明他們的傲慢，令人鄙視。

在之前，《日德蘭郵報》1月28日曾回應事件並拒絕道歉，強調沒有貶損或嘲笑意圖，他們「不能為自認沒有錯的事道歉」。

與此同時，丹麥首相弗雷德里克森（Mette Frederiksen）1月28日則表態稱，表達自由是丹麥傳統。