華為發布會使用「有問題中國地圖」　被指違反《地圖管理條例》

當地時間2月24日，華為在西班牙舉行一場線上終端產品和戰略發佈會。華為消費者業務CEO余承東透露，華為終端在2019年收入8500億元人民幣，按年增長18%，手機出貨量達2.4億台，按年增長16%。 不過，有網民注意到，當日的發布會上，華為使用的中國地圖缺少藏南、阿克賽欽等地區，違反中國的《地圖管理條例》。

余承東在發布會上表示，華為的PC業務和無線音頻業務增速均超200%，穿戴業務增速則超170%。截至2020年1月，華為5G旗艦智能手機在全球的出貨量也突破1000萬台。余承東認為，5G手機仍會持續增長。

在本次發佈會上，華為還推出搭載集成式麒麟9905G芯片的5G摺疊手機MateXs，售價為 2499歐元起，並將於3月在中國市場開售。另外，在谷歌GMS服務受限的情況下，華為24日晚間還正式推出HMS服務。

有網民注意到，在當天的發佈會上，華為使用的中國地圖「有問題」。網民指出，華為使用的錯誤中國地圖缺少藏南地區、阿克賽欽等地區，嚴重違反《地圖管理條例》。截至目前，華為尚未回應此事。

自2017年以來，中國多個部門聯合行動，嚴查「問題地圖」，這些地圖往往未將台灣島、南海群島、藏南地區和阿克賽欽地區、釣魚島等標識為中國國領土。

被發現使用這些地圖的企業往往會遭到處罰，如去年熱播的電視劇《親愛的，熱愛的》在播出的畫面中使用了缺少海南與台灣的地圖，引發網民抨擊，最終，出品方上海劇酷文化傳播有限公司被上海市規劃和自然資源局罰款十萬元人民幣。