美國對華為禁令未解 Google警告勿用「邪道」裝 Gmail、Youtube

【Google繼續封殺華為Huawei】2019 年 5 月時，美國商務部將華為加入出口管制實體清單，禁止任何美國企業在未得許可之下向華為提供任何軟／硬件技術，其中就包括了 Google，結果就是令往後推出的華為手機都不能使用到完全版本的 Android 系統。 大半年過去，美國政府對華為的強硬態度未有改變，顯然 Google 方面也接到不少來自華為手機用戶的查詢，故在日前就在其官方技術支援論壇上再作一次正式的回覆、解釋一下 Google 在此事上的立場。

Google 在文中重申，由於政府禁令的緣故，Google 的官方 Apps 及服務，如 Gmail、Google Maps、YouTube 等皆不能預載或以側載（Sideload、即安裝 apk）的方式安裝到華為的新手機之上；只有在禁令前已經推出市場的機種，Google 可以繼續為其推出保安更新。

在 Android 以及 Google Play 的法律事務總監 Tristan Ostrowski 的公開信中，似乎是有意撇清 Google 在此事上的責任 － 一切都是因為美國政府的禁令使然（圖 Google Support）

Google 方面在文中重申，由於政府禁令的緣故，Google 的官方 Apps 及服務，如 Gmail、Google Maps、YouTube 等皆不能預載或以側載（Sideload、即安裝 apk）的方式安裝到華為的新手機之上；只有在禁令前已經推出市場的機種，Google 可以繼續為其推出保安更新。

相信 Google 方面是注意到網上有人教導以非官方的形式為華為新機種安裝以上 Apps，Google 方面未能阻止但在文中也特別警告用戶：由於在禁令之下，Google 未能為新的華為手機進行各式各樣的保安驗證，這堆新機皆未能得到 Google 官方的保安憑證，繼而亦無法保證 Google Apps 有一個周全的運作環境，更嚴重者是在側載的過程中將惡意軟件都安裝到手機內、引發保安危機。

華為 Mate 30 系列推出市場不久，就已經有非官方渠道將 GMS 安裝到手機上（蔡浩騰 攝）

但話又說回頭，在華為自建的 HMS 未成形的當下，沒有 Google Apps 用的華為手機的確不如從前方便，雖然大家都知道 Google 今次是好言相勸，然而只要有方法，還是難以阻止用戶以非官方的渠道為華為未來推出的新手機安裝 Google Apps。

資料來源：Google Support