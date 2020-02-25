【武漢肺炎】大理主官私截口罩被免　「75後」官員繼任書記

因違法扣押徵用防疫口罩，中國雲南大理市委書記高志宏及市長杜淑敢分別受免職、撤職處分。目前，這兩個職位已有新的人選。

大理白族自治州州府2月24日召開會議，宣布羅永斌任大理州委常委、大理市委書記。另據大理州委組織部任前公示，州交通局局長嚴啟紅，擬提名為大理市長人選。

此次接任大理市委書記一職的羅永斌是一名「75後」官員，36歲時已是副廳級。曾任共青團昆明市委書記，尋甸縣委書記等職，2012年升任團省委副書記，2017年外放普洱擔任市委常委、秘書長。

資料顯示，擬提名大理市長的嚴啟紅出生於1971年1月，曾長期在大理市工作，擔任過組織部部長、常務副市長、市委副書記等職，後上調州直機關，2019年3月任現職。

在疫情爆發最為嚴重的2月初，大理市衛健局發佈《應急處置徵用通知書》，「緊急徵用」從雲南省瑞麗市發往重慶市的9件口罩（共598箱），引發熱議。

2月6日，大理市委市政府被雲南省全省通報批評，市衛生健康局局長楊硯池被免職，市工信和科技局局長方虎被政務記過。

雲南省紀委監委認定大理市違法扣押徵用防疫口罩問題屬實，情節惡劣，性質嚴重，充分暴露出大理市委、市政府無視政治紀律，漠視國家法律，本位主義嚴重，形式主義、官僚主義問題突出。

最終，5個單位、8名責任人被問責。其中大理市委書記高志宏被免職，市長杜淑敢被撤職，州長楊健也被誡勉問責。