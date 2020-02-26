【武漢肺炎】富士康大陸復工　聘請鍾南山任「防疫總顧問」

富士康25日在其官方微信宣布，已聘請中國工程院院士、著名呼吸病學專家鍾南山擔任集團新冠肺炎防疫及復工總顧問。

富士康方面表示，作為全球科技智造龍頭企業，富士康投資大陸32年來深耕發展，目前擁有近百萬員工及三十餘個科技園區，員工是企業最大的財富，富士康將以員工及家屬的健康安全為最高原則，全力實現員工健康照護與企業安全復工復產雙贏。

22日，山西省太原市，富士康（太原）科技工業園員工乘坐專車，從家鄉直達廠區返崗復工。（中新社）

近日受疫情影響，富士康推遲了原定於2月10日的工廠復工時間。直到2月16日，富士康在大陸大部分工廠才逐漸復工。富士康此前曾表示希望在2月底恢復中國大陸50%產能，3月份恢復到80%。

為此，富士康大規模招聘手機組裝的普工，並宣佈對部分符合要求的員工給予3000元獎勵，根據富士康鄭州科技園-數位產品事業群(簡稱iDPBG）招聘網站顯示，其推出「防疫返崗激勵獎」，激勵對象為iDPBG鄭州在職員級員工（不含陽光工廠），符合條件的，每人獎勵3000元，獎勵政策還對返崗時間、出勤要求、獎勵發放時間作出解釋。

而深圳工廠更是將招工獎勵提升至7000元。據悉，在3月31日前入職深圳富士康iDPBG(數位產品事業群)的任何員工，目前可獲得6750元入職激勵獎金，且首次入職的新員工額外增加360元，即新員工將會獲得總計7110元的入職獎金，這一金額為富士康史上最高。

不過近期由於各地交通還處於不通暢狀態，不少打工者仍然出不去也進不來。而據富士康透露，目前公司擁有近百萬員工及三十餘個科技園區。有富士康內部人士表示，全國目前復工率可能還不到一半。

（南方都市報）