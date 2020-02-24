【武漢肺炎】鍾南山：出院患者二次感染是小概率事件　無代表性

國家衛健委高級別專家組組長、中國工程院院士鍾南山周一（24日）下午再次在廣州醫科大學附屬第一醫院，與廣東支援湖北醫療隊進行遠程會診。 他在會診中表示，日前出現的出院患者重新感染的情況只是小概率事件，不能代表甚麼。

鍾南山此次連線的是廣東支援湖北武漢防控疫情醫療隊重症專家組，對4位重症患者進行會診。他還提到，第六版新冠肺炎診療方案增的兩款試用藥物磷酸氯喹和阿比多爾（Arbidol，也稱阿比朵爾），目前發現前者的轉陰周期稍短於阿比朵爾。但鍾南山提示，磷酸氯喹在使用上要注意一些調整，對於一些有心理紊亂、有傳導障礙的患者，在使用上要注意。

就新冠肺炎患者出院後會不會再感染一事，已有專家分析個案原因。（新華社）

在稍早前的2月21日，成都市一出院患者再次出現核酸檢測陽性的報道引發關注。有不少民眾對此消息表現出擔心，認為新型冠狀病毒一旦感染並治癒後，還是會再度復發。成都市衛健委證實，該病患在出院前確實滿足了此前不發燒並兩次核酸檢驗正常的條件，但經之後檢測再度出現陽性的問題則屬於個例，目前該患者已被重新收治。

對此，南方醫科大學三級生物安全實驗室主任趙衛在接受《科技日報》採訪時曾表示，這一情況還要繼續研判。如果只是個案，公眾大可不必恐慌，而且就此判斷當前防治方案是不是需要改變，也為時尚早。

對於治癒後又出現陽性的原因，趙衛表示，極有可能存在兩種情況：一是雖然患者已經痊癒，從外在看沒有症狀，但體內可能還留存有病毒，只是數量很少，所以沒有檢測出；二是患者體內病毒數量並不少，超過了檢測下限，但由於採樣或檢測過程中的失誤，致使檢測出現假陰性。當然目前採用的核酸檢測技術本身也存在一定比例的假陰性情況，具有系統誤差導致的可能性。

至於痊癒後會不會再次感染，趙衛也表示，這種可能性極低。因為一旦痊癒，人體內就有了針對這種病毒的免疫力，所以再次感染的機率很小。

（綜合報道）