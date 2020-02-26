【武漢肺炎】80後男買口罩無果　花11天建工廠產口罩

內媒周二（25日）報道指，出生於1986年的關勳澤，是遼寧一間生物科技有限公司的董事長。春節期間，由於爆發新型冠狀病毒肺炎，他在9天時間內，跑遍全國9個城市買口罩無果，最終他決定回遼寧瀋陽自建口罩廠，僅用11天就建成投產。 不過，消息亦引發網民廣泛質疑，認為辦理手續和取得原材料都並非如此容易，質疑這樣的建廠速度「不科學」。

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據中新社報道，從買不到口罩，到最終建廠自產，關勳澤只花了11天時間。周一（24日），其工廠生產的數萬片N95級口罩開始投放市場。

有內地網民看到消息後表示，這名男子懂得抓準商機。但也有許多網民質疑，9天是否足以完成開設工廠的行政手續？亦有人認為現在內地口罩荒主因是缺少原材料，並非開設工廠可解決。還有人問，產品合格嗎？工廠有通過國際標準化組織（ISO）認證嗎？一則新聞引發網民激烈論戰。

網民熱議：

「真牛，這個男人，神速，發財了！」 「現在疫情的狀態下是不是隨便生產啥防護用品都沒人管？另外如果沒有生產資格的話會不會有人查封？會不會有人查環保，消防？」 「膽子是真大，疫情期間，9天跑9個城市，還有問一句，口罩哪買？」 「現在貌似缺的是熔噴布，3M都沒招兒，好像說多了🤐」 「產品合格嗎？請注意ISO驗證。」 「你有經營許可嗎？營業執照？消防安全？你都辦下來了？我不信！」

（中新社）