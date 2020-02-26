【武漢肺炎】中國學者研究危重患者特徵：年老有慢性病高死亡風險

新型冠狀病毒肺炎疫情嚴峻，華中科技大學同濟醫學院、武漢市金銀潭醫院、武漢大學人民醫院等機構在國際醫學期刊《刺針》(The Lancet Respiratory Medicine)發表一份針對52名危重癥患者的回顧性研究。 研究顯示，年齡大於65歲且患有基礎疾病和急性呼吸窘迫綜合征的老年患者，甚至有腦血管病史，將有更高的死亡風險。其中32名（61.5%）研究涉及的危重症患者，在入住深切治療部（ICU）後28天內死亡，死亡病例從入住深切治療部到死亡的平均時間更只有7天。

研究在疫情重災區湖北省武漢市的武漢金銀潭醫院內完成。該醫院除了受感染的醫護人員外，所有患者均是從其他醫院轉院而來。研究人員對自2019年12月24日至2020年1月26日期間，被確診為新型冠狀病毒肺炎且屬於危重症的患者進行回顧性分析。危重症患者被定義為要入住深切治療部，並且需要機械通氣或吸入氣中的氧濃度分數（FiO2）超過60%的人。減去不符合要求的患者，研究共計涉及52名患者。

危重症患者的特徵統計，包含年齡、性別、暴露史、慢性疾病等資料。（澎湃新聞）

上述患者均為武漢市居民，平均年齡為59.7歲，27人（52%）大於60歲，男性患者有35人（67%）。17人（33%）曾接觸過被指是病毒源頭的華南海鮮市場，10人（19%）曾接觸過確診或高度疑似受新型冠狀病毒感染的人。此外，21人有慢性疾病（40%），其中腦血管疾病有7人（13.5%），均在28天內死亡。

研究顯示，所有患者的胸部X光片均見雙側浸潤，最常見的症狀是發熱（98%）、咳嗽（77%）和呼吸困難（63.5%）。其中6名患者（11%）在出現與新冠病毒感染有關的症狀後2至8天才開始發熱。多數患者出現器官功能受損，其中急性呼吸窘迫綜合症有35人（67%）、急性腎損傷15人（29%）、心臟損傷12人（23%）、肝功能不全15人（29%）和氣胸1人（2%）。醫院獲得性感染在7人（13.5%）中出現。

研究又提到，52名危重症患者中，32人（61.5%）在入住深切治療部後28天內死亡，從入住ICU到死亡的中位時間為7天。與生存患者相比，死亡患者生前更容易出現急性呼吸窘迫綜合症，更可能要接受機械通氣，37名（81%）有接受機械通氣的患者在28天內死亡。與生存患者相比，死亡患者平均年齡更大（64.6歲比51.9歲），更有可能同時患有慢性疾病（53%比20%）。

危重患者的存活率。（澎湃新聞）

據了解，上述研究是首份描述新型冠狀病毒肺炎危重患者特徵的研究，此前的另外三份針對重症患者的研究，患者數量太少，無法總結患者特徵和死亡率。論文作者指出，病毒性重症肺炎的病理基礎是急性呼吸窘迫綜合征（ARDS），男性和老年人（65歲以上）比女性或年輕人更容易出現ARDS。因此，新型冠狀病毒肺炎危重症患者28天的死亡率，接近於嚴重ARDS的死亡率（50%）是合理。作者又認為，隨着臨床治療能力的提高，預計新型冠狀病毒肺炎危重症患者的死亡率將下降。

此外，作者強調發熱是最常見的症狀，但並非所有患者都會發熱。研究顯示6名患者在發病時未出現發熱（11.5%），在2至8天後才出現。發熱症狀的延遲，阻礙早期識別新型冠狀病毒感染患者。論文並總結稱，新型冠狀病毒肺炎危重症患者的死亡率高，年齡大於65歲且患有基礎疾病和急性呼吸窘迫綜合症的老年患者，死亡風險增加。

（綜合報道）