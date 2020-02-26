【武漢肺炎】「H女士」確診後仍能離漢返京　官媒發文促解釋清楚

新型冠狀病毒肺炎疫情嚴峻，內地多地都有出台限制重災區湖北省武漢市人員進入的措施，以防止疫情進一步擴散。 惟北京市東城區一處屋苑的女性確診患者「H女士」，日前在武漢發病後竟然仍能離開並順利抵達北京，惹來不少網民質疑。就連官媒《新華社》亦有發文，直指有必要說清楚公眾最關心的問題。

黃女士到達北京後入住的屋苑7號樓3單元。（第一財經）

《新華社》的評論指出，如果確實有特殊原因，並且該女子是經過批准後離開武漢，相信公眾都能夠理解，「如果是通過不正當渠道出城，就說明武漢在相關規定執行上出現了漏洞，必須一查到底，追究相關人的責任，並及時補漏」。評論更強調，作為疫情防控的重中之重，「武漢的防疫事關戰『疫』成敗，容不得任何閃失！」

另一方面，該女子的情況引來網民質疑後，內地傳媒《第一財經》透露，該名女子姓黃，原本在武漢當地監獄服刑，其後刑滿獲釋，但離開武漢前已確診患上新型冠狀病毒肺炎。報道引述湖北省司法廳工作人員透露，目前當局正在調查了解相關情況。

黃女士的家屬事後亦要接受隔離。（第一財經）

報道又提到，在當前疫情防控期間，刑滿釋放人員應該做好銜接處置，如果要前往外地，應告知其目前疫情防控的要求並勸阻，至少監獄方面不得為其購買前往某地的車票或機票。此外，監獄方面更應通知當地或者前往目的地的防疫部門，做好收治工作。

（綜合報道）