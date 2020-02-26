【武漢肺炎】寧夏現伊朗輸入病例：途徑上海甘肅　當局急尋接觸者

寧夏中衛市疫情指揮部周三（26日）發布公告，指當日該市發現一宗境外輸入型新型冠狀病毒肺炎病例，要緊急追蹤尋找密切接觸者。患者從伊朗經莫斯科到上海，入境後搭火車前往甘肅蘭州，再轉乘另一班火車到寧夏。 當局公布上述病例乘坐的航班、火車車次及座位，急尋曾與他接觸過的人士。

患者曾搭乘俄羅斯航空，經莫斯科轉機，到上海入境。（資料圖片）

公告指出，伊朗時間2月19日下午1時30分，患者從伊朗機場乘坐俄羅斯航空SU513航班（座位號16B），莫斯科時間下午5時左右到達莫斯科機場，期間患者有佩戴N95口罩。隨後，患者在莫斯科機場附近的膠囊旅館停留16小時。

莫斯科時間20日上午9時左右，患者從莫斯科機場乘坐俄羅斯航空SU206次航班（座位號35A），於北京時間晚上11時左右到達上海浦東機場，出機場後乘坐的士到達和頤至格酒店入住（房間號3078）。21日16時左右，患者乘電梯下樓寄速遞，將物件交給速遞員後返回房間，期間患者與速遞員均佩戴一次性口罩。

22日9時，患者乘坐滴滴網約車（車牌號碼為「滬GY0322」）到達上海火車站，候車期間曾在火車站廣場辦理手機卡。晚上6時半左右，患者乘坐Z216次列車（13車08下鋪），23日下午5時20分到達蘭州火車站，在火車上除用餐外一直佩戴一次性口罩，期間曾在1號候車廳內按摩椅上候車。

23日晚上8時，患者從蘭州乘坐K9664列車（座位號1車4座，實際坐在靠車廂門第3排一處6人座位處），於24日凌晨1時19分到達寧夏中衛，期間全程佩戴一次性口罩。

當局呼籲，與該患者有過密切接觸或在不同場合同行、交談、遇到等的人士，立即與當地疾控中心聯繫，並主動配合做好居家隔離觀察或集中隔離觀察工作。

（綜合報道）