【新冠肺炎】王毅分別致電日韓外長　願就疫情提供幫助

新冠肺炎（俗稱「武漢肺炎」）疫情持續，並在日本、韓國、意大利大規模爆發。 昨晚（26日），中國國務委員兼外長王毅分別致電韓國外長康京和及日本外相茂木敏充，通報疫情防控進展，並表示中方願向兩國就疫情提供幫助。

韓國累計確診近1600宗，是中國境外最大感染區。（中新社）

據央視報道，王毅向康京和通報中方抗擊新冠肺炎疫情的最新進展，表示中韓互為近鄰，守望相助，休戚與共。中方感謝韓方對中國抗擊疫情一直給予的大力支持，銘記於心。

王毅說，近來韓國疫情加劇，中方感同身受。相信韓方能夠早日戰勝疫情。「韓國的困難就是我們的困難。中方願向韓方提供必要幫助，支持韓國政府和人民抗擊疫情。」他建議，雙方可建立健全外交、衛生、疾控等對口部門溝通交流機制，及時通報各自採取的政策舉措，開展疫情防控、醫療救治、藥物疫苗研發等方面合作。

願向韓方提供必要幫助

王毅表示，從各國防控疫病實踐包括此次中方抗擊新冠肺炎疫情的經驗看，及早控制和減少不必要人員跨境流動對阻斷疫情擴散至關重要。中方願就此與韓方進行溝通。他又指，疫情會對中韓交往和經貿合作造成一定影響。雙方要努力將其降到最低。

康京和表示，新冠肺炎疫情發生以來，韓中兩國一直相互支持，相互幫助，共同抗擊疫情。韓方有信心控制疫情進一步擴散，希望繼續同中方加強溝通與合作，共同應對挑戰。

王毅表示，疫情面前，中日是同舟共濟的命運共同體。中方讚賞日方從一開始就同中國堅定站在一起，感謝日本政府和社會各界給予的寶貴支持和幫助。（中新社）

願向日方提供力所能及的幫助

王毅亦向茂木敏充通報中方新冠肺炎疫情防控的最新進展，表示形勢已呈現穩步向好態勢，同時仍然複雜嚴峻。中方將繼續全力以赴，堅決打贏疫情防控。中國經濟長期向好的基本面沒有改變，疫情的衝擊是短期和有限的。中方將把疫情影響降到最低，努力實現全年經濟社會發展目標任務。

王毅表示，疫情面前，中日是同舟共濟的命運共同體。中方讚賞日方從一開始就同中國堅定站在一起，感謝日本政府和社會各界給予的寶貴支持和幫助。中方同樣關注日本國內的疫情，已根據日方需求提供了必要醫療防護物資，今後如日方有需要，中方願繼續提供力所能及的幫助。雙方可進一步加強對口部門和專家層面交流，密切疫情防控、醫療救治、藥物疫苗研發等領域合作，並積極探討在多邊框架下加強國際公共衛生合作。

祝願東京奧運會如期成功舉辦

王毅表示，雙方有必要加強溝通協調，進一步做好疫情應對，防止跨國擴散，切實維護好本國及本地區的公共衛生安全。兩國還應確保雙方產業鏈、供應鏈穩定，盡可能降低疫情對兩國務實合作的影響。中日兩國都是世界主要經濟體，相信中日經貿合作正常開展也是對世界經濟穩定發展的重要貢獻。他同時祝願東京奧運會如期成功舉辦。

茂木敏充說，日方對新冠肺炎疫情對中方造成的困難和損失再次表示誠摯慰問，期待在中方舉國上下努力下，疫情能夠盡快平息。日本作為中國的友鄰，願繼續提供最大限度的合作。日方感謝中方提供醫療物資，贊同日中作為世界重要經濟體，要共同維護正常經貿合作，確保全球產業鏈、供應鏈穩定。希望日中雙方繼續共享信息，加強溝通與合作。