【新冠肺炎】北大專家寧毅：半年內成功開發疫苗的可能性是「零」

新冠肺炎（俗稱「武漢肺炎」）疫情持續。連日來，有關疫苗研發的消息不斷傳出。然而，北京大學公共衛生學院教授寧毅表示，由於疫苗從研製到上市最快也要6個月，8月前疫苗成功開發的可能性為「零」，當務之急是控制傳染源和切斷傳播途徑。

寧毅認為，當務之急是控制病毒傳染源和切斷傳播途徑。（資料圖片）

寧毅指出，儘管國內外疫苗進展神速，但至少在六個月之內，疫苗成功開發是不可能完成的任務。等到疫苗開發成功，本次疫情就過去了。研發要積極務實，目前當務之急是控制傳染源和切斷傳播途徑，這才是重點。

他說明道，開發一種疫苗，首先要了解病毒特性，在動物實驗研究之後，在人群開展小規模的安全性研究，再逐步擴大人群規模，評價其安全性、有效性。在這個過程中，要精心地設計多個階段的研究方案，多階段獲得批准。研究還需招募研究對象，並且研究對象還有機會染病。藥物研究和疫苗研究都有其規律，按照這個最基本的流程，半年之內都做不完。

寧毅進一步說明道，疫苗上市前通過I、II、III期臨床試驗，尤其是大規模III期臨床實驗，往往需要上萬名，或至少幾千名的受試者，甚至會持續3-5年時間，耗費巨大人力財力，且要承受失敗風險。比如，伊波拉病毒的疫苗，從研製到獲得美國和歐盟批准使用，就耗時長達5年之久。

目前防控重點是控制傳染源

寧毅認為，對控制本次疫情來說，「遠水解不了近渴」，開發疫苗的前提是尊重科學規律，不可能在短期內完成。不能炒作疫苗研發，影響目前防控的焦點，現在的焦點還是控制傳染源和切斷傳播途徑。疫苗開發是長期的工作重點。

他強調，目前的防控重點還是控制傳染源，切斷傳播途徑。現在大家把過多的精力都轉到疫苗上不是好事，對疫苗的過多關注反而忽視了當下疫情防控中的很多事情，包括疫區環境下公眾和救助人員的心理救助和人文關懷等。