【武漢肺炎】Dolce & Gabbana資助大學研發疫苗　時尚抗疫第一步

武漢肺炎仍未有減退跡象，日本、韓國以至意大利疫情日見嚴重。 雖然米蘭時裝周仍能如期舉行，但意大利受武漢肺炎感染人數持續增加，至2月23日累計確診病例達到152例。 意大利品牌Dolce & Gabbana踏出時尚抗疫第一步，資助疫苗研發。

意大利民眾也上街搶購日用品（AP）

武漢肺炎肆虐，各國不少大型活動都相繼取消或延期，而疫症在意大利急速擴散，受感染人數不斷增加，甚至意甲足球賽事也可能取消。雖然早前米蘭時裝周仍能如期舉行，但疫情困擾下，來自中國的買家人數大減，Giorgio Armani時裝騷改為網上直播，一切顯得不一樣。

意大利品牌Dolce & Gabbana在米蘭時裝周的時裝騷曲終人散，不過品牌除致力設計外，亦不忘開心社會大小事，早前宣布資助米蘭醫療學府Humanitas University，跟Vita-Salute San Raffaele University聯手研發治療武漢肺炎疫苗，為抗疫出一分力。

Dolce & Gabbana兩位創辦人為抗疫出一分力（Getty Images）

近年，Dolce & Gabbana風波不斷，關公事件停不了，先有2012年尖沙咀專門店禁港人在店內拍照；2016年春夏季時裝騷上，亞洲模特兒穿上取材自中國民族風涼鞋鞋款，竟名為Slave Sandals（奴隸涼鞋）；還有2018年的DGLovesChina宣傳廣告企劃，被指醜化中國人，這辱華事件愈演愈烈，品牌設計師Stefano Gabbana涉嫌在社交媒體上指「中國是屎國（the country of shit is China）」的言論，令「災難」升級，即使他指帳戶被盜並即時刪貼，但上海時裝騷「The Great Show」被取消，貨品亦被全線下架。



今次資助抗疫工作，可能為Dolce & Gabbana品牌形象帶來正面影響。

回顧Dolce & Gabbana近年關公災難事件：