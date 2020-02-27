【新冠肺炎】內地戲院復工在即　北京要求實名買飛隔排隔座戴口罩

因應新型冠狀病毒肺炎（俗稱「武漢肺炎」），內地大部分戲院自農曆新年開始已處於暫停營業的狀態。在疫情形勢逐漸穩定甚至變好下，中低風險地陸續復工復產，其中大部分戲院或將在3月前後重新營業。 繼中國電影發行放映協會日前發布「電影院復工準備工作的建議」後，北京市電影局聯合北京市疾病預防控制中心也發布了相關復工指引，要求在復映初期，按照實名登記和隔排隔座售票，所有人進入戲院區域必須戴口罩。

1月23日，在上海影城、百麗宮等熱門影院前來購票觀影的人數寥寥。圖為影院在醒目位置竪起「已消毒」標牌。（中新社）

根據《新冠肺炎流行期間北京市電影行業復工防疫指引（1.0版）》，戲院復工前須制定疫情防控方案和疫情應急預案，向屬地區主管部門提交復工復映申請，並報市電影局備案。

指引要求，在復映初期一定時間內（由市電影局視情況明確具體時間），按隔排隔座售票，售票處實行觀眾信息登記制，需登記姓名、性別、住址、身份證號、聯繫電話、觀影影片及放映時間、影廳號和座位號等信息。

指引還要求建立公共區域和影廳值守制度，安排專人監督進入影院區域的人員和觀眾必須全時佩戴口罩，對號入座觀影，不得近距離接觸和交流（保持在1米以上距離）。未戴口罩和體溫37.3度以上者不得進入。

戲院復映後，洗手間等場所應配備洗手液或消毒用品，公共區域每天消毒不少於8次，每個影廳每部影片放映結束後須徹底消毒一次，並進行通風。

1月25日，農曆正月初一，受新型冠狀病毒肺炎疫情影響，呼和浩特市的電影院暫停營業。圖為市民在橫店電影城門口閱讀停業提示。 （中新社）

對於電影製片單位復工，指引也明確要求，固定辦公地點按照屬地規定和要求具備條件可復工，劇組室外或室內拍攝人員50人以下（包括演員、工作人員），可在本市復工拍攝。劇組聚集人數超過50人以上的，在疫情結束前原則上不得在本市開工開拍。在疫情結束前，來自（或途經）疫區的演職人員暫時不得參加劇組工作。

指引還規定，劇組人員體溫不能高於37.3度，除演員表演時可不戴口罩外，劇組其它人員和演員表演以外時間須佩戴口罩。

（北京日報）