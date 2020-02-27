【新冠肺炎】市監局：未列畜禽目錄的陸生野生動物一律禁食

新型冠狀病毒肺炎（俗稱「武漢肺炎」）疫情仍在擴散，國務院聯防聯控機制今日（27日）召開新聞發布會，介紹堅決取締和嚴厲打擊非法野生動物市場和貿易工作情況。

與會嘉賓包括：公安部食品藥品犯罪偵查局黨委副書記兼副局長柳學軍、農業農村部漁業漁政管理局副局長韓旭、市場監管總局網絡交易監督管理司司長梁艾福、國家林草局野生動植物保護司副司長王維勝、中國疾控中心研究員馮錄召。

記者會由國家衛生健康委宣傳司副司長米鋒主持。

記者會現場。（01直播截圖）

林草局：打擊非法交易野味的取證成本高

對於濫食和非法交易野生動物的現象屢禁不止，王維勝表示，主要原因經過分析主要包括以下一些方面：

第一，極少數人抱有「野味」滋補、獵奇炫耀等不健康的飲食觀念，缺乏保護意識和衛生安全防範意識，不惜高價追逐「野味」，助長了對野生動物的不正常需求。 第二，不法分子從違法獵捕經營野生動物行為中能夠謀取暴利，有的盜獵團夥在鳥類遷飛季節網捕鳥類的不法收入可以達到幾十萬，甚至數十萬，為此不惜鋌而走險。 第三，中國野生動物種類繁多，在全國人大常委會《決定》出台前，也還有不少野生動物沒有納入到管理範圍，成為執法工作的一大障礙。 第四，基層保護執法力量嚴重不足，很多自然保護區的巡護人員，人均看守面積達到數十平方公里，在山高林深、地形複雜的區域難以實現全方位的嚴防死守。此外市場執法過程中面臨野生動物識別鑒定、取證成本高等技術困難，制約了保護執法的效能。

針對上述情況，國家林草局進行了專門研究，部署一系列措施，嚴厲打擊亂捕濫獵非法交易野生動物等違法犯罪活動，取締非法野生動物市場，全面整頓野生動物人工繁育經營利用從業機構，嚴格規範對非食用性利用野生動物活動的審批行為。同時，部署加強配套法律法規的建設，推進《國家重點保護野生動物目錄》調整進度，還將會同有關部門進一步廣泛開展保護宣傳教育。

市場監管總局網絡交易監督管理司司長梁艾福。（01直播截圖）

市監局：未列入畜禽遺傳資源目錄的陸生野生動物一律禁食

有記者提問，2003年沙士疫症中，果子狸是病毒的宿主，但是果子狸並不屬於珍稀動物。這次野生動物保護法除了珍稀動物，一般的野生動物的銷售經營是不是也要禁止和取締？此外，前出台的全面禁食野生動物的決定中，並沒有對禁食水生野生動物有規定，比如有一定市場規模和養殖規模的甲魚、鱷魚這一類還能不能吃？

對此，梁艾福回應稱，按照野生動物保護的相關法律，之前側重點放在珍稀瀕危野生動物的保護上，果子狸雖然不在國家重點保護名錄，但按照全國人大常委會最新公布的決定，凡是沒有列入畜禽遺傳資源目錄的陸生野生動物，一律禁止食用，不管是不是屬重點保護的野生動物，當然目錄將來都有什麼，還需要下一步不斷地健全和完善。

農業農村部漁業漁政管理局副局長韓旭。（01直播截圖）

農業部：將進一步明確養殖兩棲爬行動物禁食範圍

韓旭表示，有關養殖兩棲爬行動物，目前農業部正在和國家林草局協商，本著革除濫食野生動物陋習，保障人民健康安全，保障水產品供給安全的原則，調整完善相關的目錄和配套規定，進一步明確禁食的範圍。在新的目錄出台之前，對於已經列入《國家重點保護經濟水生動植物資源目錄》或《人工繁育國家重點保護水生野生動物名錄》的物種，將通過文件的形式盡快予以明確。

關於畜禽遺傳資源目錄的問題，就是規定哪些動物屬於畜禽，而不是陸生的野生動物，哪些動物的遺傳資源的保護利用、繁育、飼養、經營、運輸等活動屬畜牧業生產。

韓旭稱，畜禽主要是指人類為滿足肉、蛋、乳、毛皮等需要，經過長期勞動馴化的各種動物。其和野生動物有很大區別，主要有四點：一是經過長期人工飼養，並在生產中廣泛地應用；二是其表型和野生動物發生了本質變化，有穩定的人工選擇經濟性狀；三是已經形成穩定的疫病防控體系；四是符合國際的慣例。

國家林草局野生動植物保護司副司長王維勝。（01直播截圖）

林草局收繳野生動物近4萬隻

對於深圳市人大研究加強野生動物保護，制定禁止食用野生動物的條例，王維勝表示，這是貫徹全國人大近日出台的《決定》的一個舉措。在人大《決定》的執行過程中，國家林草局已經進行了全面部署和安排，將採取一系列的措施包括打擊濫捕濫獵、非法交易野生動物的違法犯罪活動，堅決取締非法野生動物市場。

同時，還要對從事野生動物人工繁育、經營利用的機構進行全面地整頓，依法清理已核發的許可證件和文書。還要加強對公眾的宣傳教育，完善配套法律法規，革除濫食野生動物的陋習，樹立生態文明新風尚。

林草局提出對野生動物實施最嚴厲的管控措施，據王維勝介紹，一系列措施主要包括：

一是獲悉專家評估竹鼠、獾等野生動物可能攜帶新冠病毒的信息後，要求全國各地對2800多家竹鼠、獾養殖機構全面排查從業人員健康狀況和養殖動物的異常死亡或者疫病等情況。 二是明確要求各地對所有的野生動物人工繁育場所實施封控隔離，停止一切野生動物上市交易和運輸等活動，嚴厲打擊違法獵捕、經營利用野生動物的行為。 三是加強野生動物疫源疫病的監測，要求對野生動物非正常死亡、患病等情況實行日報告制度，並對出現的異常情況及時按要求進行妥善處理。 四是加強督導檢查，召開了電視電話會議，派出9個調研指導組和16個督導組，在遵守人員流動管理規定的情況下，對各地執行野生動物管控情況進行督導檢查，嚴防鬆懈麻痹等現象。 五是全力配合疫病防控研究，緊急協調安排多批次的實驗用猴用以疫病治療藥物研究，調查了武漢華南海鮮市場銷售的野生動物及製品的來源，及時向聯防聯控機制辦公室報告。

通過上述系列措施，截至到2月26日，全國各地林草系統共出動執法人員866000多人次，出動車輛97800多次，清理整治市場餐館飯店等經營場所35萬多處，檢查人工繁育場所153000多處，辦理野生動物違法案件690宗，收繳非法工具2919件，收繳野生動物39000多隻，收繳封存的野生動物製品1080多公斤。

公安部食品藥品犯罪偵查局黨委副書記兼副局長柳學軍回答記者提問。（01直播截圖）

公安部：將部署開展野生動物犯罪專項打擊行動

關於公安機關在打擊野生動物違法犯罪方面的新措施，柳學軍表示，根據現行《刑法》和《野生動物保護法》等法律法規，公安機關主要是依法打擊涉珍貴、瀕危野生動物和有重要生態、科學、社會價值的野生動物犯罪。

近日出台的全國人大常委會《決定》，確立了全面禁止食用野生動物的制度，明確規定對涉及對野生動物違法犯罪行為要加重處罰，並對全面禁止以食用為目的的獵捕、交易、運輸陸生野生動物做出明確規定。這意味著中國確立了更為嚴格的野生動物法律政策，為公安機關打擊犯罪提供了更為有力的法律武器。

目前，公安部正會同最高人民法院、最高人民檢察院和司法部等部門，認真研究制定相關法律適用問題的指導意見，並將部署各地公安機關開展專項打擊整治行動，切實加大對涉野生動物犯罪活動的打擊力度。

由國家衛生健康委宣傳司副司長米鋒。（01直播截圖）

國家衛健委：疫情要堅持防輸出和防輸入並重

據米鋒通報，2月26日0時—24時，全國新增確診病例433例；新增死亡病例29例，當日新增治癒出院病例2750例；現有確診病例43258例，其中重症病例8346例；累計治癒出院病例32495例；累計死亡病例2744例；累計報告確診病例78497例。累計收到港澳台通報確診病例133例，其中香港91例；澳門10例；台灣32例。

除湖北以外，全國新增確診病例24例，新增疑似病例105例，新增死亡病例3例，重症病例減少64例。

據世界衛生組織通報，新冠肺炎疫情已在一些國家出現，部分國家病例增長速度較快。中方要堅持防輸出和防輸入並重，同時加強與有關國際組織和國家的合作，攜手共同遏制疫情。