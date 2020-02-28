【新冠肺炎】首例遺體解剖報告公布：肺炎引起深部氣道和肺泡損傷

新冠肺炎（俗稱武漢肺炎）疫情在全球擴散，近日，中國對新冠肺炎逝者遺體的解剖工作有新進展。第一例新冠肺炎逝者遺體解剖12天后，尸解報告公布，並明確稱，新冠肺炎病變仍聚焦肺部，其他臟器損傷的證據不足。

新冠肺炎患者肺部情況和非典的肺部情況不同。（新華社）

據第一財經網2月28日消息，在《法醫學雜誌》2020年2月第36卷第1期上，預出版《新型冠狀病毒肺炎死亡屍體系統解剖大體觀察報告》（簡稱《報告》），作者是湖北省司法鑑定協會會長、華中科技大學同濟醫學院法醫系教授劉良，也就是承擔遺體解剖的主要人員。

《報告》結果提示：新冠肺炎主要引起深部氣道和肺泡損傷為特徵的炎性反應，肺部纖維化及實變沒有SARS導致的病變嚴重，而滲出性反應較SARS明顯，對於心肌及心外膜、腎臟、脾臟、消化道器官、腦部是否存在與病毒感染相關的損害表現有待進一步研究。

報告指出死者肺部損傷明顯，肺肉眼觀呈斑片狀，可見灰白色病灶及暗紅色出血，切面可見大量黏稠的分泌物從肺泡內溢出，提示新冠病毒主要引起深部氣道和肺泡損傷為特征的炎性反應。（網上圖片）

早在1月22日，劉良就呼籲對新冠肺炎逝者進行病理解剖，並聯合團隊向相關部門遞交緊急報告，強調病理解剖的重要性。劉良認為，對新冠肺炎死者屍體進行病理解剖，可以為臨床治療和診斷提供有力支持。

劉良從事病理研究三十餘年，新冠肺炎疫情爆發後，他所在的團隊向湖北省政府提交了緊急報告，強調了屍檢的重要性和可行性，並得到了肯定的批覆。

2月16日凌晨3時，中國第1例新冠肺炎逝世患者遺體解剖工作在武漢金銀潭醫院完成，併成功拿到新冠肺炎病理。當天下午18時45分，中國第2例新冠肺炎逝世患者的遺體解剖工作也在金銀潭醫院順利完成。劉良團隊承擔了這兩次解剖任務。

2月16日23時12分，劉良在個人社交平台上發文詳述18小時內連續屍檢2例新冠肺炎遺體的經過。

2月24日在接受央視採訪時，劉良表示，24日早上中國科學院院士鍾南山給自己打過電話，說前線的醫生就等屍檢的結果了，否則都不知道治療到底怎麼辦，治療效果怎麼評估。

劉良也表示，2月24日凌晨已經開始有初步結果。初步結果內部在討論，形成一個共識。

湖北省司法鑑定協會會長、華中科技大學同濟醫學院法醫系教授劉良，是承擔遺體解剖的主要人員。（網上圖片）

《報告》稱，死者肺部損傷明顯，炎性病變（灰白色病灶）以左肺為重，肺肉眼觀呈斑片狀，可見灰白色病灶及暗紅色出血，觸之質韌，失去肺固有的海綿感。切面可見大量黏稠的分泌物從肺泡內溢出，並可見纖維條索。對照複閲患者入院第20天CT片，見雙肺多發斑片狀磨玻璃影，可見空氣支氣管徵，以左側為重，雙下肺可見纖維條索影。

由此，《報告》認為，考慮影像學所見磨玻璃狀影與肉眼所見肺泡灰白色病灶對應，提示新冠肺炎主要引起深部氣道和肺泡損傷為特徵的炎性反應。

此前由新冠肺炎死者屍體穿刺取樣獲得的組織局部病理學改變提示，新冠肺炎病理特徵與SARS和MERS冠狀病毒引起的病理特徵非常類似，但從此例系統解剖大體觀察，肺部纖維化及實變沒有SARS導致的病變嚴重，而滲出性反應較SARS明顯，考慮可能與此例患者從確診到死亡僅15天，病程較短有關，有待更多系統屍體檢驗資料及組織病理學驗證。

專家指出，透過解剖有望找到新冠肺炎的致病性、致死性病理，有助於尋找有效治療方案。（網上圖片）

此外報告發現，死者胸腔積液量不多，淡黃色清亮液體，未見大量胸水產生，提示胸腔病變並非漿液性炎症為主。右側肺與胸膜重度粘連，提示此例可能合併感染性胸膜炎。因患者臨床資料顯示存在冠心病、心絞痛病史，心肌及心外膜是否存在與病毒感染相關的損害表現有待進一步研究。

另外，此例消化系統損傷情況肉眼觀不明顯。值得一提的是，小腸呈節段性擴張與狹窄相間（類似串珠狀），為個例或普遍表現需結合更多屍體檢驗情況。脾肉眼觀未見明顯異常，是否存在病變需進行組織病理學研究。腎呈顆粒性固縮腎外觀，考慮與基礎疾病有關。

關於神經系統，肉眼觀見腦水腫，大腦皮質輕度萎縮，結合臨床資料，患者年齡大，有多發性腦梗死及腦血管病後遺症，腦肉眼觀未見感染特異性表現，病毒是否侵犯中樞神經系統有待組織病理學驗證。