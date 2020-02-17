【武漢肺炎】首2名死亡患者遺體解剖完成　有助尋找有效治療方案

首2名新型冠狀病毒肺炎死亡患者的遺體解剖工作周日（16日）在武漢金銀潭醫院完成，兩具解剖病理目前已被送檢。 內媒引述參與此次解剖工作的專家指出，透過解剖有望找到新冠肺炎的致病性、致死性病理，而病理研究是搞清楚疾病發病機制、尋找有效治療方案的關鍵方式，有望為未來臨床治療危重症患者提供依據。

2月16日23時12分，參與解剖工作的法醫病理學專家、湖北省司法鑑定協會會長劉良在個人社交平台上發文詳述18小時內連續屍檢2例新冠肺炎遺體的經過。

劉良說，2月15日晚上9時左右，他突然接到金銀潭醫院院長張定宇電話，稱有一個新冠肺炎逝世患者遺體可以做解剖手術。劉良緊急安排團隊成員匯集至金銀潭醫院，等至翌日凌晨1點多開始屍檢。凌晨3時50分，屍檢結束。當日，劉良又會同團隊成員，總結屍檢流程上可以改善和提高的地方以及後勤保障問題，並將相關情況反饋給相關負責人。

2月16日上午11時左右，劉良再次接到張定宇電話，又有一例新冠肺炎患者遺體要進行屍檢。劉良再次緊急召集人員，前往金銀潭醫院，下午4時左右展開屍檢，晚上6時30分結束。

劉良認為，這次屍檢得以這麼快進行，得益於家屬的同意，同時也得益於國家衛健委高效的緊急會議，基本上是特事特辦的模式，在緊急出台文件的同時，迅速給重點醫院口頭通知。2月15日，國家衛健委醫政醫管局在武漢召開會議研究新冠肺炎病死病例屍檢有關事宜，並邀請劉良作為參會專家。劉良透露，2月16日屍檢前，他們專門為逝者默哀。

專家指出，透過解剖有望找到新冠肺炎的致病性、致死性病理，有助於尋找有效治療方案。（網上圖片）

據劉良介紹，他和團隊成員及相關專家共同對兩名逝者遺體進行解剖，每名耗時近3個小時，解剖病理已送檢，預計10日以內可以得出結論。有望尋找到新冠肺炎的致病性、致死性病理，給未來臨床治療危重症患者提供依據。

專家：解剖是不可替代的方案

中國工程院院士叢斌此前在接受內媒採訪時就表示，目前對新冠病毒感染致病、致死的病理學機制並不十分明確，對病人體內的免疫性炎症、急性呼吸窘迫綜合症（ARDS）、細胞缺氧或用氧障礙、全身炎症反應綜合症（SIRS）和多器官功能障礙綜合症（MODS）的臨床診斷還缺乏形態學依據——這些都需要通過解剖才能知曉。

叢斌指出，如果能從遺體組織內分離出病原體，就可以對病原體外殼的蛋白質等大分子結構進行分析，並可做一、二、三代病例的比較研究，視其毒力的變化來預測未來的流行趨勢。「至少要對第一代、第二代、第三代病毒感染死亡的屍體進行系統解剖。」

圖為武漢市疾控中心檢測組工作人員進行病毒檢測。（中新社）

他續指，若患者或其家屬願意捐獻遺體，可以依據傳染病防治法及《傳染病病人或疑似傳染病病人屍體解剖查驗規定》，由相關部門牽頭組織相關病理學和法醫病理學、臨床醫學等方面的專家對新冠病毒感染致死病人屍體進行必要的系統屍體解剖檢驗，事先要做好詳細的屍檢計劃，「捐獻遺體，也是在為抗擊疫情作重大貢獻。」

劉良則表示，病毒究竟損害了甚麼器官組織，現行的治療效果如何，後期科研人員如何研究建模，都需要病理診斷，病理診斷才是「金標準」。

他還指出，新冠肺炎患者肺部會出現毛玻璃樣病變，但肺部究竟是怎麼病變的，還未搞清楚；臨床上，患者會出現白細胞減少、淋巴細胞計數減少的情況，比較反常；現在也在爭論糞口傳播究竟存不存在，就需要對從口腔到肛門每個地方做觀察取材，看病毒究竟在甚麼地方，看它的存在是不是受到腸道微環境的影響。

在劉良看來，病理學檢查如同在戰場前方派出偵察兵，實地勘察清楚，才能指導後方打仗。病理研究是搞清楚疾病發病機制、尋找有效治療方案的關鍵一招，「人命關天。要加快工作，搞清病理變化、病理生理基礎和死亡機制。」

（中新社、法制日報、科技日報）