【新冠肺炎】解放軍暫緩大型演訓　國防部：盡力防疫和練兵兩不誤

因應新型冠狀病毒肺炎（俗稱「武漢肺炎」）疫情，國防部新聞局局長兼新聞發言人吳謙周五（28日）透露，解放軍暫緩部分大型演訓活動，疫情重點地區將從嚴控制人員大規模集中訓練。

根據國防部官網發布的記者會文字實錄，吳謙表示，疫情發生以來，全軍一手抓疫情防控，一手抓練兵備戰，最大限度減少疫情對軍事訓練影響，努力做到練兵備戰和疫情防控「兩不誤」。

1月26日，陸軍軍醫大學醫療隊開始進駐武漢市金銀潭醫院。（新華社）

據他介紹，主要採取了五個方面舉措，一是根據疫情防控要求調整年度訓練任務，在綜合評估影響的基礎上作出合理安排，暫緩部分大項演訓活動。二是建立與疫情防控相適應的訓練秩序，科學調控訓練場地、時間和人員，嚴密組織首長機關訓練、部隊技戰術基礎訓練和個人學研。

三是區分疫情風險等級差異化組織部隊訓練，疫情重點地區從嚴控制人員大規模集中訓練，疫情較輕地區依託在營及周邊封閉訓練場地紮實開展基礎訓練。四是探索創新疫情期間教學組訓方式方法；五是加強訓練中疫情防控，建立完善訓練中防疫制度措施，以自身的防疫安全保證練兵備戰工作落實。

由於解放軍義務兵徵兵在今年初由一年一次、改為一年兩次，對於新冠疫情對2020年徵兵的影響，吳謙指出，為確保軍地各級把主要精力投入到疫情防控第一線，經國務院、中央軍委批准，將2020年上半年徵兵工作，推遲至下半年一併實施完成。徵集时间统一调整为8月1日开始，9月10日起运新兵，9月30日结束。

（綜合報道）