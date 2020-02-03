【武漢肺炎】解放軍接管火神山醫院　院長張思兵大校亮相

武漢新型冠狀病毒肺炎疫情仍在蔓延，2月3日，武漢新建成的專門收治新型肺炎病人的火神山醫院交付解放軍，由軍方醫護人員承擔火神山醫院醫療救治任務。當天院長張思兵大校亮相。

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據央視《新聞聯播》2月3日報道，張思兵表示，全體醫務人員正在病房、藥房、檢查室忙碌，做好收治病人前的所有準備工作。「我們有信心、有決心落實好習近平總書記的指示要求，打贏這場防疫的阻擊戰！」

據悉，張思兵此前為解放軍總醫院衛勤部部長。公開資料顯示，張思兵出生於1969年，曾任解放軍總醫院醫療處處長，解放軍總醫院海南分院醫務部主任，解放軍總醫院醫務部副主任、主任，解放軍總醫院衛勤部部長等職。

解放軍總醫院（301醫院）創建於1953年，是集醫療、保健、教學、科研於一體的大型現代化綜合性醫院。醫院是中共中央重要保健基地，承擔軍委、總部等多個體系單位、官兵的醫療保健和各軍區、軍兵種轉診、後送的疑難病診治任務。醫院同時又是解放軍醫學院，以研究生教育為主，是解放軍唯一一所醫院辦學單位。

此次軍隊抽組1,400名醫護人員。此次抽組的醫療力量來自解放軍不同的醫療單位，其中，聯勤保障部隊所屬醫院抽組950人，先期抵達的陸軍軍醫大學、海軍軍醫大學、空軍軍醫大學450人納入統一編組。此外，從解放軍疾病預防控制中心、軍事科學院軍事醫學研究院抽組15名專家組成聯合專家組，現地指導醫院疫情防控工作。

據了解，醫護人員中有不少人曾參加小湯山醫院抗擊非典任務以及援助塞拉利昂、利比里亞抗擊伊波拉疫情任務，具有豐富的傳染病救治經驗。

從2月1日開始，解放軍抽組醫療力量分別以鐵路、空運的方式集結武漢。

2日凌晨1時30分，空軍出動8架大型運輸機，先後從某軍用機場起飛，凌晨4時陸續抵達瀋陽、蘭州、廣州、南京等地，開始裝載795名軍隊醫療隊隊員和58噸物資，之後再次升空飛赴武漢。

這是繼汶川、玉樹抗震救災之後，空軍參與非戰爭軍事行動同時出動大型運輸機數量最多的一次。

而火神山醫院主要救治確診患者，編設床位1,000張，開設重症監護病區、重症病區、普通病區，設置感染控制、檢驗、特診、放射診斷等輔助科室。