【新冠肺炎】國務院：進一步落實分區分級差異化防控策略

2月28日，國務院聯防聯控機制印發《關於進一步落實分區分級差異化防控策略的通知》（以下簡稱《通知》），就進一步指導各地準確分析把握疫情和經濟社會發展形勢，落實分區分級差異化防控策略，統籌推進疫情防控和經濟社會發展工作，作出部署安排。

《通知》說，湖北省和武漢市要全面加強疫情防控，繼續實施「嚴格管控、外防輸出、內防擴散」策略，繼續實行嚴格的離漢離鄂通道管控措施，堅決遏制疫情擴散輸出。加強力量薄弱地區防控，堅決做到應檢盡檢、應收盡收、應治盡治，切實提高收治率和治癒率、降低感染率和病亡率。

2月27日，南京市第一醫院的醫護人員舉著牌子，疏導人群。（中新社）

《通知》說，北京市要按照「外防輸入、內防擴散」策略，全力做好疫情防控工作。要充分發揮嚴格進京管理協調機制作用，加強京津冀地區聯防聯控，盡最大可能切斷傳染源。廣泛動員各方面力量參與協同防控，全面落實疫情防控期間嚴格進京管理若干措施，引導外地人員逐步有序返京。完善聯防聯控體系，強化社區防控網格化管理，堅決切斷輸入型傳染源，全力遏制疫情擴散，確保首都安全穩定。

《通知》指，湖北省周邊省份及浙江省、廣東省、黑龍江省等重點省份要按照「外防輸入、內防擴散和局部暴發、分類指導」策略，堅決遏制疫情上升勢頭，阻斷疫情蔓延。湖北省周邊省份要主動與湖北省建立省際聯防聯控機制，既要防止湖北省疫情向周邊省份蔓延，也要做好對湖北省物資、人員援助及交通保障。

《通知》指，全國其他地區要以縣域為單位，確保重點對象登記在冊，異常情況及時處置，防止疫情反彈。疫情風險較低的地方要在有防護保障情況下儘快復工複產，其他地方要結合疫情防控分區分級有序推進復工複產。

《通知》強調，各地區要根據當前疫情防控形勢和要求，進一步細化實化防控措施，加強重點人群、重點場所、重點單位管控，落實各項防控技術方案。

（新華社）