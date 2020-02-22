【武漢肺炎】國務院印發復工復產防疫指南：要減少開會

據中國政府網消息，國務院21日發布通知，指《企事業單位復工複產疫情防控措施指南》（以下簡稱《指南》）已獲中央應對新型冠狀病毒感染肺炎疫情工作領導小組同意並引發給各地政府及國務院各部門。 《指南》要求，復工單位實行健康狀況報告，保持工作場所通風換氣，此外還要減少召開會議，需要開的會議要縮短時間、控制規模。

《指南》要求，對來自疫情嚴重地區的人員實行居家或集中隔離醫學觀察，對處在隔離期間和入住集體宿舍的員工，應每日進行2次體溫檢測，及時掌握缺勤人員健康狀況。

《指南》要求，要實行健康狀況報告，各單位要設立可疑症狀報告電話，員工出現發熱、呼吸道症狀時，要及時向本單位如實報告，要每天匯總員工健康狀況，向當地疾控部門報告，發現異常情況及時報告並採取相應的防控措施。

2月22日，新疆烏魯木齊，國藥集團新疆制藥有限公司，工作人員在測量體溫。（新華社）

《指南》亦強調要做好工作場所防控，加強進出人員登記管理，各單位要指派專人對進出單位和宿舍的所有通道進行嚴格管理。《指南》還指，使用指紋考勤機的單位應暫時停用，改用其他方式對進出人員進行登記，員工體溫正常方可進入工作單位，同時，要要儘量減少非本單位人員進入。

《指南》亦要求，要保持工作場所通風換氣，保障洗手等設施正常運行以及做好工作和生活場所清潔消毒。

《指南》要求，要減少員工聚集和集體活動，並提出要引導員工在使用通道、電梯、樓梯、吸煙區時有序排隊，保持適當間距，吸煙時不與他人交談；要減少召開會議，需要開的會議要縮短時間、控制規模，保持會議室空氣流通，提倡召開視頻或電話會議；員工集體宿舍原則上每間不超過6人，人均不少於2.5平方米；根據實際情況可採取錯時上下班、彈性工作制或居家辦公方式。

此外，《指南》亦提出，要加強員工集體用餐管理，做好醫務服務，規範垃圾收集處理以及強化防控宣傳教育和落實個人防護等要求。