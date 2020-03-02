蒙古將3萬贈羊趕往中國影片被闢謠　環時：屠宰後運送可能性較大

在新型冠狀病毒肺炎（俗稱武漢肺炎）疫情下，蒙古國總統巴特圖勒嘎2月27日到中國訪問，並代表該國向中國贈送3萬隻羊。 其後內地社交平台瘋傳多段「萬羊奔騰」的影片，稱蒙古國以趕羊的方式，將3萬隻捐贈羊趕往中蒙邊境，惟官方其後闢謠，稱兩國目前仍在商洽運抵方式。 而官媒《環球時報》周一（2日）表示，據蒙方朋友透露，經過一個寒冷的冬天，現在的羊是一年中最瘦的時候，他們想把羊養肥後再運到中國；又指按兩國有關出口檢疫協議，牛羊必須在蒙古國境內屠宰並按要求加工，再經檢疫才可入境中國。

早前，「網信二連浩特」2月28日發文闢謠稱，蒙古國總統訪華期間贈送中國的3萬隻羊趕往二連浩特口岸的影片在微信圈、抖音等平台傳播。經核實，就如何將蒙古國贈送的30000隻羊運抵中方等具體問題，中蒙兩國雙方相關部門還在商洽階段，因此網傳的蒙古國贈送中國的30000隻羊趕往二連浩特口岸的影片是假的。

據《環球時報》指出，從知情人士處了解，將這些羊從蒙古國送到中國的具體方案需要兩國農業、海關等部門協商，然後再落實。關於贈送3萬隻羊一事，是巴特圖勒嘎總統在訪華前與其他領導人緊急商議後決定的。

文章又指，有人解讀，3萬隻羊這個數字是引用《易經》，正月為泰卦，取三陽開泰之像，此時陽氣上升，春回大地。病毒怕熱，因此該卦寓意將很快掃除病毒。3萬隻羊就是1萬次「三羊開泰」，寓意中國定能國泰民安。不管如何解讀，蒙方對於特殊時期贈送禮物可謂用心良苦。蒙古國前總理恩赫賽汗亦在社交平台上表示，「我們得抓緊時間把3萬隻羊送到中國，因為事關蒙古國家的名譽」。

2月27日，習近平在北京同蒙古國總統巴特圖勒嘎會談。巴特圖勒嘎代表該國向中國贈送3萬隻羊。（新華社）

據蒙通社報道，烏布蘇省政府2月28日致函總統，表示該省決定捐出1000隻羊。其他省紛紛跟進，東戈壁省捐1000隻，巴彥烏列蓋省捐1080隻，戈壁阿爾泰省捐1111隻，巴彥洪戈爾省捐2000隻，布爾干省捐2500隻……還有一些個人也積極捐羊，例如巴彥烏列蓋省功勛牧民、畜牧業學院教授道爾吉德日木表示捐108隻，議員那仁呼捐2000隻。

不過，據《環球時報》從知情人士處了解，以何種方式把3萬隻羊從蒙古國運到中國，目前還無定論。蒙古國中華總商會會長楊曉琪表示，按照目前蒙中兩國簽訂的肉類進出口衛生檢驗檢疫雙邊協定，牛羊必須在蒙古國境內屠宰，並加工達到60%至70%的成熟度，經高壓和物理滅菌消毒、真空包裝，最後由中國海關抽檢化驗合格後，方可入境中國。他本人認為，蒙古國向中國贈送的這批羊，按正常出口程序運往中國的可能性比較大。

（綜合報道）