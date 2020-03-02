【新冠肺炎】衛健委：武漢疫情快速上升受控　湖北以外形勢向好

新型冠狀病毒肺炎（俗稱「武漢肺炎」）疫情持續。國務院聯防聯控機制今天（2日）下午3時召開記者會，介紹現階段公共場所等疫情防控有關情況。

與會嘉賓包括：國家衛生健康委疾控局副局長周宇輝、中國疾控中心環境所所長施小明及中國疾控中心研究員張流波 。

主持人是國家衛健委新聞發言人、宣傳司副司長米鋒。

中國疾控中心環境所所長施小明。（01直播）

對於外遊人數漸多，景區開放陸續營業，施小明指出，一方面要強調恢復開業前一系列的準備工作，特別是一些物資的準備，包括採購足夠的口罩、消毒劑、洗手液、速乾手消毒劑以及體溫計等等這些防護物資。同時對場地內外進行徹底清潔消毒，對物體表面進行預防性消毒處理，包括衛生間、宿舍、餐廳等等這些公共區域。在營業過程中要做好八個方面的防控工作：

一是對進入的遊客或顧客的體溫進行測量。；二是加強場所內空氣流通；三是加強場所內清潔消毒，對高頻接觸的門把手、電梯按鈕、開關等部位要加強頻次進行清潔消毒；四是垃圾應當分類並及時處理。垃圾筒及地面和牆壁要保持清潔。；五是衛生間應保持地面、牆壁清潔，洗手設施要確保運行正常，洗手池無污垢、便池無糞便、無積糞，有條件的還可以放置速乾手消毒劑和感應式手消毒裝置；六是加強員工的健康監測，合理安排員工輪休；七是設置應急區域，特別是遇到有可疑症狀的人員應當及時到應急區域內進行暫時隔離，並按照相關規定進行處理；八是在場所內顯著區域要有健康宣傳，包括滾動視頻或者張貼宣傳資料。

中國疾控中心研究員張流波。（01直播）

針對乘坐地鐵、出租車、公交車這些交通工具的乘客越來越多，張流波指，應該從兩個方面考慮，一方面是出租車、網約車這一類相對有比較獨立空間的，另一方面是公交車、地鐵，在復工復產以後，乘坐人會比較多，所以分別來說。

出租車、網約車要做好五個方面的工作，一是確保司機沒有感染，可以建立一個健康申報製度，進行體溫檢測，也要注意司機在全程都要戴口罩，經常做手衛生，這是對司機的基本要求。二是車輛應該每天出車前對門把手、座位、扶手這些地方做清潔消毒的處理。三是行駛過程中如果條件允許，外面溫度合適的時候盡量開窗，保證比較好的空氣交流。四是乘客上車前先打開門一兩分鐘讓它有一個空氣交換的機會，也可以用消毒紙巾對可能碰到的位置做擦試消毒，最關鍵是乘客乘坐的時候也要全程戴口罩，乘坐結束後也要做手衛生。五是付費時提倡無接觸式的付費。

對於乘坐公交車有四個方面要特別注意：一是公交公司應該根據客流量適當地安排車輛，盡量疏散客流、降低車廂擁擠度。二是條件允許時，行駛過程中盡量開窗通風，如果有空調系統，要在保證安全情況下盡量地增加消毒頻次。三是乘客、乘務員、司機都應該佩戴口罩。四是乘客在乘坐時盡量保持一定距離。乘客下車以後最好做手衛生。

地鐵的工作做起來會更順暢一些，因為它有比較固定的場站，關於地鐵有七個方面建議：一是加強人員疏導，控制進站人數；二是在站廳增加體溫檢測裝置；三是增加公共設施公共區域的清洗消毒頻次，保證站台內空調正常運轉；四是每次出行前，對車廂內部做清潔和消毒處理，特別要注意保證車廂的通風系統正常運行；五是運行人員，包括站台服務人員都應該佩戴口罩；六是充分利用廣播、電視、海報、提示性標語等方式來宣傳相關防控知識；七是作為乘客在乘坐全程要戴口罩，在乘坐結束後做手衛生。

國家衛生健康委疾控局副局長周宇輝。（01直播）

周宇輝指出，早發現、早報告、早隔離、早治療，「四早」是防控傳染病的重要措施，其中早發現、早報告是「四早」的基礎。在總結前期新冠肺炎防控工作經驗的基礎上，組織專家製定「四早」的技術方案，同時又建立和完善了新冠肺炎疫情的監測網絡，在這個網絡裡面含很多成員單位，包括各級各類的醫療機構，還有相關疾病預防控制機構，主要通過病例監測報告、聚集性疫情監測報告、社區疫情的監測以及單位和個人的監測，加強對新冠肺炎疫情的監測。

其中社區疫情監測和單位及個人監測，主要是強調要發揮社區和單位的作用，要管理好它們網格內的包括本單位的人員，從健康監測、人員管理各個方面都要做好相關工作。一旦發現病例，第一時間及時報告給當地相關疾控機構或醫療機構，從而加強對病例早發現的能力。

國家衛生健康委疾控局副局長周宇輝表示，社區應該按照制定的社區防控工作方案，繼續堅持實施網格化和地毯式的管理，做好往來人員相關的健康監測、登記以及摸排等相關工作。對於重點地區和高風險地區返回人員，社區應給予高度關注，尤其要告知他們，他們一旦返回社區後需要主動到社區登記。同時對於居家醫學觀察人員，社區應該做好他們的健康監測等相關管理工作，一旦發現出現了發熱、乾咳還有其他呼吸道症狀，要督促其盡快地到就近醫療機構就醫。同時應該向當地疾控部門或者是醫療機構進行報告。

現場記者提問。（01直播）

養老機構防疫方面，中國疾控中心環境所所長施小明表示，針對沒有病例的養老機構重點做好四個方面工作：一是加強護工、在院老人和管理人員的體溫檢測，防止輸入性病例。二是加強對老年人尤其是患有慢病疾病的老人的健康管理。三是當老人出現不適的時候，養老機構應該及時與老人及家屬進行溝通，達成一致後通過機構內醫務人員處置。四是在醫療機構就診後返回到養老機構後，無論是老人還是陪同人員都要需要隔離觀察14天，沒有異常後，方可入住或者工作。

對於有病例的養老機構，除了上面提到的四個方面，還有三個重點工作內容。一是一旦確診，立即把疑似病例或確診病例送到定點醫療機構就診，同時做好密切接觸者隔離。二是養老機構需同時上報上級有關部門，在當地衛生健康民政部門指導下開展相關的工作。三是新冠肺炎老人治癒後需返回養老機構的應當隔離觀察14天，沒有異常後方可入住。

復工復產方面，施小明表示，復工復產對於中國統籌疫情防控工作以及經濟社會發展，是至關重要的一項工作。

對於井下作業的，要加大井下通風機的通風量，尤其是井下作業之前應該對頻繁接觸的設備、設施和勞動工具等進行消毒。在井下作業時，在安全允許的條件下使用有效的消毒劑，這裡提出禁止使用酒精，每天定時對主要通風機、局部通風機、巷道路面、硐室和運輸工具進行消毒處理。井下作業結束時，人員出井交還的礦燈、自救器、人員定位卡等應當消毒後再歸還，同時要加強手衛生。

針對集體宿舍人員，要加強日常體溫監測，對進入集體宿舍人員進行體溫檢測，體溫檢測是所有到這個場所的人都要採取的普遍措施，發現體溫異常人員要立即將其轉移至臨時的隔離區域，並按相關規定進行處置，嚴控集體宿舍住宿人數超標的問題，設置可開啟窗戶定時通風，對於沒有窗戶的宿舍，應當安裝排風扇等機械排風設備。盥洗池配設洗手池和消毒用品，定時清潔消毒。

米鋒首先通報疫情情況。3月1日0—24時，31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增確診病例202例，新增死亡病例42例（湖北42例），新增疑似病例141例。當日新增治愈出院病例2837例，解除醫學觀察的密切接觸者8154人，重症病例減少255例。

截至3月1日24時，據31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告，現有確診病例32652例（其中重症病例7110例），累計治愈出院病例44462例，累計死亡病例2912例，累計報告確診病例80026例，現有疑似病例715例。累計追踪到密切接觸者663240人，尚在醫學觀察的密切接觸者46219人。

米鋒表示，除湖北以外，其他省份新增確診病例6例，新增疑似病例61例，無新增死亡病例，重症病例減少20例。全國新增確診病例數和新增疑似病例數，近2周總體呈下降趨勢。新增出院病例數呈持續波動上升，近幾日在3000例上下波動。

以上信息提示，武漢疫情快速上升態勢得到控制，湖北除武漢外，局部暴發的態勢也得到控制，湖北以外省份疫情形勢積極向好。下一步要從統籌推進疫情防控和經濟社會發展出發，緊緊圍繞社區防控和醫療救治兩個重點，由全面防控向群專結合、精準防控轉變。