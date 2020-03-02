【新冠肺炎】外交部：按疫情發展　調整外國來華人士入境後防控

新冠肺炎（俗稱「武漢肺炎」）疫情持續。除了中國，目前在韓國、意大利、伊朗等地，均出現疫情大規模爆發。 就中國各地近期對入境外國人加強防控措施，中國外交部表示，會按疫情發展，調整外國來華人士入境後防控，希望疫情嚴重國家的人員，能​​夠充分理解並且積極配合。

韓國目前已成為新冠肺炎第二大疫區，僅次於中國。（中新社）

外交部發言人趙立堅今日（2日）在例行記者會上表示，在當前形勢下，中國各地根據當地的疫情防控需要，對來自於疫情嚴重國家和地區人員入境後採取有關檢驗檢疫和防控舉措，如測量體溫，實施居家或集中觀察等。這些做法符合中國的法律法規，既是疫情防控工作需要，也可以有效阻止疫情跨國傳播，對中外各方的疫情防控來說都是有利的。

趙立堅指，根據疫情發展情況，中國地方政府還將及時動態調整對外國來華人員入境後的防控措施。中方對外國公民和本國公民一視同仁，無差別地執行相應措施，並且會充分照顧當事人的合理關切，為他們提供必要的保障和協助。中方採取的應對疫情舉措，有效減緩了疫情的蔓延擴散，阻止了病毒的人際傳播，得到世界衛生組織的高度肯定。

趙立堅最後表示，希望疫情嚴重國家的人員，在來華時能​​夠充分理解並且積極配合中方的相關防控舉措，共同防範好疫情相關風險，維護好自己和他人的健康安全。