【孫楊禁賽8年】內媒：禁賽若塵埃落定　孫楊代言損失可能過億

國際體育仲裁法庭（CAS）上周五（28日）宣判，裁定中國泳手孫楊拒絕世界反禁藥組織（WADA）委託的突擊藥檢及疑損毀血液樣本瓶有罪，禁止參賽8年即時生效。孫楊一方隨即表示，將在30天內向瑞士聯邦最高法院提出上訴。 不過，如果上訴失敗，禁賽8年塵埃落定，據中國社科院出版的《中國經營報》估算，孫楊的代言損失可能過億元人民幣。

目前孫楊代言品牌超過10個，涵蓋運動、數碼、飲料等多個領域，包括361°、可口可樂、伊利牛奶、吉利汽車、華為榮耀、沛納海腕錶、今日頭條等。（中新社）

《中國經營報》報道，孫楊禁賽8年的消息引起輿論沸騰，也讓外界猜測他今後的商業命運。

根據ESPN公布的2019年中國運動員年收入顯示，孫楊在去年的收入高居第一名，僅僅是代言收入就達246萬美元，折合1719萬人民幣，有極大的商業價值。目前孫楊代言品牌超過10個，涵蓋運動、數碼、飲料等多個領域，包括361°、可口可樂、伊利牛奶、吉利汽車、華為榮耀、沛納海腕錶、今日頭條等。

與此同時，孫楊也是「漢鼎宇佑傳媒集團」的簽約藝人，不時在綜藝娛樂節目中露面，包括「奔跑吧兄弟」、「真正的男子漢」等。《中國經營報》報道指，其一次出場費達100萬元。

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奧運為孫楊帶來龐大收入

報道指，孫楊除了可能錯失東奧，也可能同時錯失多個長期代言商和瞄準東奧而來的贊助商。作為奧運冠軍，奧運會往往為孫楊帶來龐大收入。有數據顯示，在2016年里約奧運，孫楊年收入達到9450萬人民幣。

《中國經營報》估計，參照2016年里約奧運會的標準，按10到15個代言品牌的數量、每家1000萬人民幣的代言費統計，孫楊在東京奧運會或將損失超1億元人民幣。再加上最後一次出征奧運會帶來的商業變現，損失或將再超1億，讓總數達到兩億元人民幣。