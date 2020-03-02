【新冠肺炎】內地口罩日產能產量雙雙突破1億隻

新冠病毒肺炎疫情持續，全球各地出現「口罩荒」。國家發展改革委今天（2日）宣布，按照中央、國務院部署，著力推動口罩企業復工達產，引導支持企業擴能、增產、轉產，中國口罩日產能產量連續快速增長，雙雙突破1億隻。

2月21日，中共中央政治局常委、國務院總理李克強專程到北京市海澱區一家臨時轉產的企業督戰口罩生產。（中新社）

消息指出，據調度，2月29日，包括普通口罩、醫用口罩、醫用N95口罩在內，全國口罩日產能達到1.1億隻，日產量達到1.16億隻，分別是2月1日的5.2倍、12倍，進一步緩解了口罩供需矛盾。其中，醫用N95口罩日產能產量分別達到196萬隻、166萬隻，有效解決了一線醫護人員的防護需要。

面對全國醫療物資短缺的緊急情況，有不少企業如比亞迪、富士康等利用自動化設備及無塵車間等，轉產口罩，目前這些企業的口罩生產線已陸續投產。

雖然口罩產能產量大幅增加，不過目前內地供應依然緊張，對此內地爆紅的科普短片微信公眾號「回形針」2月29日發布影片，詳細分析了內地民眾難買到口罩的原因，主要是原材料熔噴布缺乏導致產能緊張，加上供應有優先級，一般民眾在市面購買口罩就更加困難。

短片指出，根據第四次全國經濟普查和《中國衛生健康統計年鑑2019》的數據，即使只有第二產業、交通運輸業和醫療工作人員復工，每人每日只用1片口罩，每日就要消耗2.38億片，2019年全年的產量（27億片）只夠撐11天。此外，內地口罩生產和供應還面臨春節假期停工、全國醫療資源優先調配湖北等情形。除了緊急提高口罩產能，沒有其他辦法解決這種供需的數量級差距。

不過隨著全國口罩日產能產量不斷快速增長，「口罩荒」情況料將逐漸解決。