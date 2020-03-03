【新冠肺炎】山西一確診患者去世未計入病亡？官方：其他疾病導致

山西首例接受血漿治療的新冠肺炎患者姚某2月27日去世，但未計入新冠肺炎病亡病例。 對此，山西省衛健委相關工作人員2日表示，該患者新冠肺炎已治癒，去世是其他基礎病導致。

據太原市衛健委此前發布的通告，患者姚某，男，84歲，1月20日，姚某的妹妹、妹夫及表外孫由武漢乘坐G692次高鐵到達太原，三人曾在姚某家暫住數日。

1月30日下午，姚某在家中出現發熱，自行服藥後，第二天體溫恢覆正常。2月2日在家中不慎摔跤，2月6日由120急救車送至太原市中心醫院急診，2月7日轉至太原市第四人民醫院並確診。

姚某確診後，其妻子秦某、女婿馮某2月8日確診，從武漢到山西的妹夫鄭某2月10日確診。

2月8日，因姚某病情依舊危重，專家組決定嘗試采用恢覆期血漿對他進行治療。

2月9日凌晨2點，600毫升血漿被分三次輸註到姚某體內。兩天後的胸片顯示，其肺部炎癥病竈明顯吸收好轉，淋巴細胞也有明顯回升。

不過，2月27日，姚某的女兒接到醫院通知得知父親去世，具體死亡原因她並不清楚，家裏其他感染新冠肺炎的親屬已出院，還在酒店隔離。

3月2日，山西省衛健委相關工作人員表示，據其從太原市第四人民醫院了解，姚某的新冠肺炎此前已經治愈，還辦理了出院。但因為老人年紀大、伴有其他基礎病，之後又繼續住院接受治療，最終未能挽救生命。

據了解，姚某是山西首例接受血漿治療的新冠肺炎患者。

另據山西省衛健委通報，截至 3月1日24時，山西累計報告新冠肺炎確診病例133例，累計治愈出院116例。目前，山西已連續6天無新增確診病例，病亡病例為零。

（澎湃新聞）