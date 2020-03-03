【新冠肺炎】外國病例數激增　廣東：疫情嚴重地區入境者隔離14天

新型冠狀病毒肺炎（俗稱「武漢肺炎」）疫情在全球擴散，韓國、意大利、伊朗等國確診病例激增，引起國際關注。目前針對境外來華人士，中國多地已升級防控措施。 廣東近日也加強入境健康管理，對來自或去過離境國家疫情嚴重地區的人員，入境廣東後一律需接受居家或集中醫學觀察14天。

據此前報道，3月1日凌晨，深圳市衛健委報告1例境外輸入新冠肺炎確診病例。該患者近兩年一直在英國工作，2月27日由倫敦飛往香港，後搭乘渡輪到蛇口碼頭入境，兩日後出現咳嗽、發熱症狀，咽拭子初篩新冠病毒核酸陽性，後轉入定點收治醫院隔離治療。珠江客運有限公司隨即公布，暫停全部由香港國際機場海天碼頭往珠三角各港口航班。

珠江船務暫停由香港機場出發之船班。（網站截圖）

3月2日下午，據廣東省商務廳（口岸辦）消息，廣東省建立起相應的跨部門聯動協同機制，進一步加強入境健康管理，嚴防境外疫情輸入。

其中，有關航空公司已將廣東省有關入境檢疫政策在離境國家購票和值機環節告知旅客，並協助有關退票手續。在飛行過程中，航空公司將提醒旅客是否存在發熱症狀及來自疫情高發地區等情況，並請其填寫健康聲明卡。對沒有佩戴口罩人士，由航空公司或機場免費提供口罩。入境旅客抵達後，由邊檢、海關、衛健等單位共同落實口岸疫情聯防聯控措施，實施嚴格的衛生檢疫措施和健康檢測，並實施分類管理。

隨著航線航班的逐步恢復，深圳機場客運航班量逐步增加。（新華社）

另據廣東省衛健委有關負責人介紹，對來自或去過離境國家疫情嚴重地區的人員，入境廣東後均需接受居家或集中醫學觀察14天；對有症狀的人員，統一轉送至指定醫院進行檢查和治療。

廣東省外辦主任陳秋彥強調，廣東省近期採取的入境檢疫措施適用於所有入境旅客，針對外國公民和中國公民一視同仁，無差別地執行相應措施。

據悉，截至3月2日24時，廣東省累計報告新冠肺炎確診病例1350宗，累計出院1081宗，累計死亡7宗。3月2日當天全省無新增確診病例。

而除中國以外，全球範圍內累計確診病例數最多的國家依次是韓國（4812宗）、意大利（2086宗）、伊朗（1501宗）、日本（274宗）。其中停泊在日本橫濱的郵輪鑽石公主號上已有706名乘客確診。法國、德國、西班牙、新加坡和美國也有逾百宗確診病例。

（綜合報道）