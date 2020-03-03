【新冠肺炎】因一名同機旅客確診　11台人遭以色列遣送離境

台灣駐以色列代表處於2月28日接獲以色列政府通報，台灣旅行團入境所搭乘的土耳其航空班機上有1名其他國家的乘客為新型冠狀病毒（俗稱武漢肺炎）確診者，以色列基於防疫需求，要求全機人員，包括台灣旅行團成員，不分國籍都需要離境。以色列相關單位並於2月28日晚間護送台灣旅行團共11人至機場搭機返台。

至於該團旅客返台後的情況與安排，台灣流行疫情指揮中心應變官莊人祥3月2日晚間表示，11人中有1人因有呼吸道症狀後送，但沒有發燒；另10名無症狀者發給居家隔離通知書，已由旅行社安排車輛返家。

台外交部發言人歐江安表示，11名台人已平安返抵台灣。 （屈彥辰／多維新聞）

台灣旅行團在土耳其伊斯坦布爾候機期間，台灣駐土耳其代表處與台灣旅客保持聯繫，並得知土耳其航空取消該團原訂返台搭乘的航班機位後，立即與土耳其航空溝通，要求儘速安排台灣人搭機返台。

台外交部發言人歐江安表示，在台灣駐處的努力協調下，土耳其航空同意加派專機協助台灣旅客，該專機已於3月2日下午返抵台灣。

歐江安表示，本案因涉及台灣防疫規定，台灣外交部也於第一時間將相關信息同步通報台灣中央流行疫情指揮中心做後續必要處理。

歐江安又於當地時間3月3日的例行記者會上補充，關於專機的部分，不會再向相關台灣旅客收取費用，而接下來必須採取的防疫措施會由台灣中央流行疫情指揮中心做專業判斷，外交部完全配合，台灣旅客返抵國境後的防疫措施將由指揮中心說明。