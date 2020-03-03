【新冠肺炎】財政部：三項政策助中小微企業復工，降低融資成本

國務院聯防聯控機制今日（3日）下午3時召開新聞發布會，介紹為疫情防控和復工復產提供財稅政策支持有關情況。

與會嘉賓包括：財政部應對疫情工作領導小組辦公室主任兼社會保障司司長符金陵、財政部稅政司司長王建凡、國家稅務總局總審計師兼貨物和勞務稅司司長王道樹、國家稅務總局收入規劃核算司司長蔡自力、北京同仁醫院眼科主任兼主任醫師魏文斌。

記者會由國家衛生健康委宣傳司副司長兼新聞發言人米鋒主持。

記者會現場。（01直播截圖）

財政部：群眾不會因為醫療費用問題延誤救治

有記者提問，財政部會同相關部門出台了保障政策，對個人醫療費用以及重點防控物資予以保障。實施一個月來，各地防控資金投入了多少？現在政策實施效果如何？

符金陵表示，患者醫療費用和重點防控物資這兩項重要保障政策，目的就是要確保人民群眾不因費用問題而耽誤救治，確保各地不因經費問題而影響疫情防控。目前，這兩項政策執行比較順利，總體情況良好。

確診患者的醫療費用，在基本醫保、大病保險、醫療救助等按規定支付後，個人負擔部分由財政兜底，其中中央財政補助60%，對疑似患者的治療費用，按規定支付後由就醫地來制定補助政策並安排資金，中央財政酌情給予補助。截至3月2日，各級財政安排的疫情防控資金已經達到1087.5億元，現在看來醫療費用的保障是比較充足的，人民群眾不會因為醫療費用問題而延誤救治。

在重點醫療物資採購保障方面，充分發揮中央政府儲備作用，在疫情防控期間對企業多生產的重點醫療防護物資，比如醫用N95口罩、醫用防護服等，由政府兜底採購收儲，解除企業生產後顧之憂，鼓勵重點企業保質保量增加緊缺重點醫療物資的生產。

記者會現場。（01直播截圖）

國家稅務總局：在政策上讓小微企業盡享紅利

有記者提問，小微企業和個體工商戶是吸納就業人員的主力軍，也是這次疫情受影響比較大的群體，稅務部門採取了哪些措施來幫助他們解決實際困難？

王道树表示，針對這次疫情的影響，稅務部門著重從三個方面加大對小微企業和個體工商戶的支持。

第一，在政策上讓其盡享紅利。針對小微企業和個體工商戶的稅費減免政策比較多，既有對支持復工復產減徵或者免徵增值稅的政策，湖北是免徵，湖北以外的其他地區減按1%徵收率徵收；又可以享受國家出台的其他針對疫情防控的若干稅收優惠政策；還可以繼續享受去年以來出台的針對月銷售收入在10萬元以下的小規模增值稅納稅人的免稅政策。同時，小微企業和以單位方式參保的個體工商戶還可以享受三項社保費階段性減免等稅費支持政策。

第二，在服務上為其增添便利，在稅務網站專門設置小微企業和個體工商戶服務專欄，讓相關的政策措施易於知曉，在12366納稅服務熱線設置小微企業專席，暢通線上直連互通渠道，在辦稅服務廳都設立了諮詢台和引導員，為小微企業和個體工商戶提供專門的導稅服務。稅務總局還專門設立了小微企業服務處，各地稅務服務機關指定專門部門負責小微企業和個體工商戶服務工作。

第三，在融資上幫其增信助力。為幫助小微企業解決融資難問題，稅務部門在今年開展的「便民辦稅春風行動」中，將納入「銀稅互動」的企業，從納稅信用A級、B級拓展到M級，這樣數量增加了一倍，並且確保疫情期間信息推送、申請受理不中斷，努力實現「銀稅互動」貸款網上一站式辦理。

財政部稅政司司長王建凡。（01直播截圖）

財政部：保證小規模納稅人全面享受到稅收優惠

2月初財稅部門出台了多項應對疫情的稅費政策，近日又專門對增值稅小規模納稅人減免增值稅。王建凡表示，一個月內國務院常務會議決定推出的第三批減稅降費政策，這次聚焦的是增值稅小規模納稅人。

增值稅納稅人包括一般納稅人和小規模納稅人。小規模納稅人是指年銷售額不超過500萬的增值稅納稅人，小規模納稅人在現有增值稅的納稅人裏佔的比重非常大，在80%以上。對小規模納稅人的減稅，主要是針對個體工商戶和小微企業。

為什麼選擇增值稅呢？王建凡說，小規模納稅人的增值稅按照營業額 × 徵收率計算，小規模納稅人的徵收率是3%。這次對湖北省的小規模納稅人在三個月的時間內免征增值稅，湖北省以外的小規模納稅人由現有的徵收率3%減到1%。企業只要有營業收入就要交增值稅，現在只要屬於小規模納稅人都能夠受惠，保證了小規模納稅人能夠全面地享受到稅收優惠的好處。這是稅種的普惠性，還有小規模納稅人的普遍性，最大限度地擴大了稅收優惠的覆蓋面。

國家稅務總局總審計師兼貨物和勞務稅司司長王道樹。（01直播截圖）

國家稅務總局：稅費減免政策落實情況納入績效考評

王道樹表示，疫情發生以來，國家先後出台3批稅費減免政策，這些政策在2月份出台，有的追溯到1月實施，有的2月當月實施，還有的3月起實施。國家稅務總局及時制定操作指引，並強化督導考核，把政策落實情況納入績效考評體系，加強督查督辦，確保好政策落到實處。

財政部應對疫情工作領導小組辦公室主任兼社會保障司司長符金陵。（01直播截圖）

財政部：三大政策助中小微企業度過難關

有記者提問，當前各地復工復產腳步加快，但是一些中小微企業面臨資金困難問題，對這些企業採取哪些支持措施幫助他們？

符金陵表示，財政部會同相關部門出台了一系列的財稅政策，支持企業特別是中小微企業早日復工復產，這些政策大體歸納為三點：

第一，讓企業少繳一點。除了落實稅收減免政策外，最近又出台了社會保險費減免政策，減輕企業特別是中小企業的負擔，企業的養老、失業、工傷三項社會保險階段性降費實施以後，預計2020年可以減輕企業負擔5100多億元。同時還指導地方在確保醫保基金長期可持續的情況下，減徵部分職工醫保單位繳費，又可以減輕企業負擔約1500億。加上去年把企業養老保險單位繳費由20%降為16%的政策實施，全年僅社會保險費減負就會減輕企業負擔超過1萬億元。

第二，讓政府多補一點。普遍放寬疫情防控期間中小微企業失業保險穩崗返還政策標準，加大失業保險穩崗返還力度。同時我們還加大職業培訓補貼的支持力度，積極地推進開展線上職業技能培訓，對疫情防控期間一些中小微企業在停工期、恢復期開展線下或者線上培訓的，也按規定納入補貼範圍。

第三，讓融資成本多降一點。增加貼息資金的規模，加大對重點保障企業專項貸款財政貼息的支持力度，按企業實際獲得貸款利率的50%給予貼息，這樣能夠保證這些企業的實際融資成本不高於1.6%。據向人民銀行了解，目前已經貸款企業的實際融資成本還要更低一些。

國家衛生健康委宣傳司副司長兼新聞發言人米鋒。（01直播截圖）

衛健委：疫情防控形勢積極向好的態勢在拓展

據米鋒通報，3月2日0至24時，全國新增確診病例125例，新增死亡病例31例，全部為湖北病例。當日新增治癒出院病例2742例。

截至3月2日24時，全國現有確診病例30004例，其中重症病例6806例；累計治癒出院病例47204例，累計死亡病例2943例，累計報告確診病例80151例。累計收到港澳台通報確診病例151例：香港100例；澳門10例；台灣41例。

米鋒表示，除湖北以外，其他省份新增確診病例11例，新增疑似病例65例，無新增死亡病例，重症病例減少25例。

湖北以外省份，近5日每日新增確診病例數基本維持在10例左右，每日新增疑似病例數連續4日維持在100例以下，近6日每日出院病例在3000例左右。全國疫情防控形勢積極向好的態勢正在拓展。下一步，要突出以基層為重點，結合區域疫情風險分級，進一步強化工作責任，統籌做好疫情防控和日常診療等工作。